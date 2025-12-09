ปีใหม่นี้สายการบิน "มาสวิง" ของมาเลเซีย โอนย้ายเที่ยวบินไป "แอร์บอร์เนียว" ของรัฐซาราวัก

สายการบินมาสวิง (MASWings) เจ้าของเดียวกับมาเลเซียแอร์ไลน์ ประกาศโอนเที่ยวบินทั้งหมดให้สายการบินแอร์บอร์เนียว ของรัฐบาลท้องถิ่นรัฐซาราวัก ตั้งแต่ 1 ม.ค. 69 หลังขายกิจการไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ขณะที่แอร์บอร์เนียวเตรียมเปิดเที่ยวบินตรงไปสิงคโปร์ และเล็งขยายเส้นทางไปเกาะเชจูในเกาหลีใต้
วันนี้ (9 ธ.ค.) สายการบินมาสวิง (MASWings) ของกลุ่มมาเลเซีย เอวิเอชัน กรุ๊ป (MAG) หรือสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ ประกาศว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2569 เป็นต้นไปเที่ยวบินทั้งหมดของสายการบินมาสวิงจะให้บริการโดยสายการบินแอร์บอร์เนียว (AirBorneo) ภายหลังการโอนสิทธิ์การบริหารให้แก่รัฐบาลท้องถิ่นรัฐซาราวักของมาเลเซีย โดยตารางการบินทั้งหมดของมาสวิง รวมถึงการจองที่มีอยู่ยังคงใช้ได้ตามปกติ ผู้โดยสารไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เว้นแต่จะมีการแจ้งเป็นกรณีพิเศษ
ในช่วงการเปลี่ยนผ่านนี้ ลูกค้ายังสามารถสำรองที่นั่งบนเว็บไซต์มาสวิง สำหรับการเดินทางจนถึงวันที่ 13 ม.ค. 2569 และสำหรับการเดินทางตั้งแต่วันที่ 14 ม.ค. 2569 เป็นต้นไป การสำรองที่นั่งออนไลน์ใหม่ต้องทำผ่านเว็บไซต์ของแอร์บอร์เนียวโดยตรง และโปรแกรมสะสมคะแนนเอนริช พอยต์ (Enrich Points) จะไม่สามารถสะสมหรือแลกใช้ได้กับเที่ยวบินเหล่านี้อีกต่อไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโอนตั๋ว รายละเอียดเที่ยวบิน หรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของแอร์บอร์เนียว ที่ contactus@airborneo.com หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ทางการของแอร์บอร์เนียว (www.airborneo.com)
ก่อนหน้านี้ สำนักข่าวมาเลย์เมล์ (MalayMail) ของมาเลเซียรายงานว่า นายอาบัง โจฮาริ โอเปง มุขมนตรีรัฐซาราวัก เปิดเผยว่า สายการบินของรัฐที่ชื่อว่าแอร์บอร์เนียว (AirBorneo) จะเริ่มดำเนินการเบื้องต้นในเดือนหน้า (ม.ค. 2569) โดยใช้เครื่องบินเทอร์โบพร็อพก่อนที่จะเปลี่ยนไปสู่บริการเครื่องบินเจ็ต และมีแผนจะเปิดเส้นทางบินไปยังประเทศสิงคโปร์ ซึ่งจากการพบปะกับนายกรัฐมนตรีลอว์เรนซ์ หว่อง ของสิงคโปร์ ได้แสดงความยินดีต่อแผนของรัฐซาราวักในการเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างกัน ขณะที่รัฐบาลกลางมาเลเซียอย่าง นายแอนโธนี โลค รมว.คมนาคมมาเลเซีย ซึ่งเข้าร่วมการประชุม ได้อนุมัติข้อเสนอนี้ให้กับแอร์บอร์เนียวแล้ว
นอกจากนี้ แอร์บอร์เนียวยังมีแผนขยายเส้นทางจากซาราวักไปยังเกาะเชจูในเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก โดยจะเชื่อมโยงเกาะนี้เข้ากับอุทยานธรณีโลกซาราวักเดลต้า ซึ่งได้รับสถานะคล้ายคลึงกันในปีนี้เช่นกัน
อนึ่ง เมื่อเดือน ก.พ. 2568 กลุ่มบริษัทมาเลเซีย เอวิเอชั่น กรุ๊ป (MAG) ซึ่่่งเป็นบริษัทแม่ของสายการบินมาสวิง ได้ขายกิจการให้กับรัฐบาลท้องถิ่นรัฐซาราวัก หลังดำเนินกิจการมาตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2550 หรือเมื่อ 18 ปีก่อน ให้บริการในเส้นทางรัฐซาราวักและซาบาห์ รวมถึงเมืองลาบวนบนเกาะบอร์เนียว โดยใช้เครื่องบิน ATR72-500 และ VIKING DHC-6-400 ซึ่งรัฐบาลซาราวักทำบันทึกความเข้าใจ (MoU) กับบริษัทฮอร์นบิล สกายเวย์ส เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2566 ทำให้ MAG ยังคงเหลือสายการบินในเครือ ได้แก่ มาเลเซียแอร์ไลน์ ไฟร์ฟลาย และอามาล
สำหรับรัฐซาราวัก มีเมืองหลักคือเมืองกุชิง (Kuching) บนเกาะบอร์เนียว หรือเกาะกาลิมันตัน ครอบคลุม 3 ประเทศ คือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และบรูไน ใช้เวลาเดินทางจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของมาเลเซีย โดยเครื่องบินประมาณ 2 ชั่วโมง