คณะเทคโนโลยี มข.เปิดตัว GEO-HOO AI Chatbot ผู้ช่วยไกด์อัจฉริยะ หนุนอุทยานธรณีขอนแก่นสู่ยูเนสโก

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-คณะเทคโนโลยี ม.ขอนแก่น จับมือสมาคมอุทยานธรณี เปิดตัวการใช้นวัตกรรมดิจิทัล “GEO-HOO” AI ChatbotบนLINEแอปพลิเคชัน มุ่งถ่ายทอดความรู้ข้อมูลด้านธรณีวิทยาสู่ชุมชน เยาวชนและนักท่องเที่ยวให้ใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา เป็น “ผู้ช่วยไกด์เสมือนจริง” หวังยกระดับอุทยานธรณีขอนแก่นไปสู่การเป็น อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก
เมื่อเร็วๆนี้ที่ไร่แทนคุณแผ่นดิน อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น(มข) นำโดย รศ.ดร.วิมลทิพย์ สิงห์เถื่อน รองคณบดีฝ่ายการศึกษา ดิจิทัล และกิจการนักศึกษา ร่วมกับทีมนักศึกษาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีธรณี เปิดตัวและสาธิตการใช้งานนวัตกรรม “GEO-HOO” AI Chatbot เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้านธรณีวิทยาในรูปแบบดิจิทัล
โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างคณะเทคโนโลยี มข. และ สมาคมอุทยานธรณี มุ่งยกระดับการเข้าถึงข้อมูลด้านธรณีวิทยาสำหรับประชาชน ผ่าน GEO-HOO ผู้ช่วยไกด์อัจฉริยะในรูปแบบ AI Chatbot บน LINE ที่สามารถตอบคำถามเชิงวิชาการ อัปเดตฐานข้อมูลต่อเนื่อง และใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา ถือเป็น “ผู้ช่วยไกด์เสมือนจริง” สำหรับชุมชนและเยาวชนในพื้นที่
กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากหลายเครือข่าย อาทิ วิสาหกิจชุมชนบ้านไร่นายเขียว อุทยานแห่งชาติภูเวียง ร้านเฮือนภูเวียง วิสาหกิจชุมชนโคกหนองนาพาสุขเวียงเก่า อบจ.ขอนแก่น ชมรมท่องเที่ยวเมืองภูเวียง ตลอดจน ครูและนักเรียนโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม
รศ.ดร.วิมลทิพย์ กล่าวว่า คณะเทคโนโลยี มข. มีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรชั้นนำด้านการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคมและเชิงพาณิชย์ พร้อมผลักดันนักศึกษาให้มีทักษะแห่งอนาคต ทั้งด้านปัญญาประดิษฐ์ ภาษา ความคิดผู้ประกอบการ และความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม โดย GEO-HOO ถือเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยยกระดับอุทยานธรณีขอนแก่นไปสู่การเป็น อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO Global Geopark) ผ่านแนวคิด Community-based Geotourism
นอกจากนี้ โครงการ GEO-HOO ยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ได้แก่ SDG 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ: ถ่ายทอดความรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล SDG 8 งานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ: เสริมศักยภาพมัคคุเทศก์ท้องถิ่น SDG 11 เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน: ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ SDG 17 หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา: สร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ภาครัฐ และชุมชน
โครงการยังตอบโจทย์ค่านิยม SMART ของคณะเทคโนโลยี และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์หลักของคณะ ทั้งด้านการเรียนรู้ดิจิทัล การนำงานวิจัยไปใช้จริง การปรับองค์กรสู่ดิจิทัล และการบริการวิชาการเพื่อสังคม ซึ่งสะท้อนถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน.