ไม่ยอมแพ้! มาเลเซียเตรียมเริ่มภารกิจค้นหาเที่ยวบิน MH370 อีกครั้ง 30 ธ.ค. นี้

กระทรวงคมนาคมมาเลเซียแถลงเมื่อวันพุธ (3 ธ.ค.) ว่า การค้นหาเที่ยวบิน MH370 ของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์สที่สูญหายจะกลับมาดำเนินการอีกครั้งในวันที่ 30 ธ.ค. หลังจากที่เที่ยวบินสู่ปักกิ่งลำนี้ได้หายสาบสูญไปนานกว่าทศวรรษ และถูกยกให้เป็นหนึ่งในปริศนาทางการบินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก
เที่ยวบิน MH370 ซึ่งเป็นเครื่องบินโบอิ้ง 777 ที่มีผู้โดยสาร 227 คน และลูกเรืออีก 12 คน สูญหายไประหว่างเดินทางจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ไปยังกรุงปักกิ่งในปี 2014 นับตั้งแต่นั้นมาได้มีการปฏิบัติการค้นหาเครื่องบินหลายครั้ง ทว่าก็ไม่พบร่องรอยใดๆ
การค้นหาล่าสุดในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ถูกระงับไปในเดือน เม.ย. หลังจากดำเนินการเพียงไม่กี่สัปดาห์ เนื่องจากสภาพอากาศเลวร้าย แต่บริษัทสำรวจ Ocean Infinity ยืนยันว่าจะกลับมาปฏิบัติการค้นหาใต้ทะเลอีกครั้งเป็นเวลา 55 วัน โดยดำเนินการเป็นระยะๆ
“การค้นหาจะดำเนินการในพื้นที่เป้าหมายที่ประเมินว่า มีโอกาสสูงที่สุดที่จะพบเครื่องบิน” คำแถลงจากกระทรวงคมนาคมมาเลเซีย ระบุ
ทั้งนี้ ยังไม่มีการระบุตำแหน่งที่แน่ชัดของพื้นที่ค้นหา
ในตอนแรก เจ้าหน้าที่สอบสวนของมาเลเซียไม่ตัดความเป็นไปได้ที่เครื่องบินจะถูกจงใจนำออกนอกเส้นทาง เศษซากเครื่องบินบางส่วนได้รับการยืนยันแล้ว และบางส่วนที่เชื่อว่ามาจากเครื่องบินลำนี้ได้ถูกกระแสน้ำซัดไปขึ้นฝั่งทั้งที่แอฟริกาและบนเกาะต่างๆ ในมหาสมุทรอินเดีย
กระทรวงฯ ระบุว่า การค้นหาที่จะกลับมาดำเนินการอีกครั้งจะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ตกลงกันระหว่างรัฐบาลและบริษัท Ocean Infinity โดยทางการมาเลเซียจะจ่ายเงินให้บริษัท 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หากพบซากเครื่องบินขนาดใหญ่ระหว่างการค้นหาใต้พื้นทะเลทางตอนใต้ของมหาสมุทรอินเดีย ครอบคลุมพื้นที่ 15,000 ตารางกิโลเมตร
Ocean Infinity เคยทำการค้นหาเครื่องบินลำดังกล่าวมาก่อนจนถึงปี 2018 แต่ก็ยังไม่เคยพบซากขนาดใหญ่
รายงานความยาว 495 หน้าเกี่ยวกับการหายสาบสูญในปี 2018 ระบุว่า ระบบควบคุมของเครื่องบินโบอิ้ง 777 อาจถูกบังคับให้ออกนอกเส้นทางโดยเจตนา แต่เจ้าหน้าที่สอบสวนยังไม่สามารถระบุได้ว่า ใครเป็นผู้รับผิดชอบ และยังไม่ได้สรุปผลว่าเกิดอะไรขึ้น โดยระบุว่าขึ้นอยู่กับการค้นพบซากเครื่องบิน
เจ้าหน้าที่สอบสวนระบุว่าไม่พบสิ่งน่าสงสัยใดๆ เบื้องหลัง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงิน การฝึกอบรม และสุขภาพจิตของทั้งกัปตันและนักบินผู้ช่วย
มีผู้โดยสารชาวจีนมากกว่า 150 คนอยู่บนเครื่องบินลำดังกล่าว ส่วนผู้โดยสารสัญชาติอื่นๆ ประกอบด้วยชาวมาเลเซีย 50 คน รวมถึงพลเมืองฝรั่งเศส ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย อินเดีย สหรัฐอเมริกา ยูเครน และแคนาดา เป็นต้น
ครอบครัวผู้สูญหายต่างเรียกร้องเงินเยียวยาจากสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ส โบอิ้ง บริษัทผู้ผลิตเครื่องยนต์อากาศยานโรลส์-รอยซ์ บริษัทประกันภัยอลิอันซ์ รวมถึงบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ที่มา: รอยเตอร์