ชื่นชมเจ้าหน้าที่"สุวรรณภูมิ"รับมือเหตุฉุกเฉินช่วยเหลือผู้โดยสาร รวดเร็วปลอดภัย

ชื่นชมเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิช่วยเหลือผู้โดยสารได้ทันท่วงที จากเหตุ ผู้โดยสารชาวจีนพยายามกระโดดจากชานชาลา ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก สะท้อนมาตรฐานความปลอดภัยและการดูแลผู้โดยสารระดับสากล
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) แจ้งว่า จากกรณีเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2568 ได้เกิดเหตุการณ์ผู้โดยสารชาวจีนพยายามกระโดดจากชานชาลาด้านนอก ณ บริเวณชั้น 4 ประตู 4 อาคารผู้โดยสารขาออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งมีความสูงและเสี่ยงต่ออันตรายอย่างยิ่ง โดยในขณะนั้นนางสาวเบญญาภา อินัง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ส่วนจราจร ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ทสภ. และ นายอับดุลอาซิส มามะ เจ้าหน้าที่จราจร บริษัท รักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานไทย จำกัด (บรท.) กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณดังกล่าว ได้ใช้ไหวพริบและความรวดเร็วเข้าช่วยเหลือ ทั้งสองวิ่งเข้าไปดึงร่างผู้โดยสารกลับเข้ามายังพื้นที่ปลอดภัยได้ทันท่วงที ทำให้สามารถป้องกันอุบัติเหตุร้ายแรงและรักษาชีวิตของผู้โดยสารไว้ได้อย่างน่าชื่นชม
ทั้งนี้ ผู้โดยสารหญิงรายดังกล่าว มีกำหนดเดินทางไปนครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ด้วยเที่ยวบิน FM 856 ในเวลา 20.20 น. ของวันเกิดเหตุ จากการสอบถามเบื้องต้นพบว่า เกิดจากปัญหาส่วนตัวกับบุคคลที่เดินทางมาด้วย ซึ่งภายหลังให้การช่วยเหลือแล้ว เจ้าหน้าที่ ทสภ. ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนโดยนำตัวผู้โดยสารไปยังตำรวจท่องเที่ยวเพื่อดูแลให้อยู่ในความปลอดภัยตามขั้นตอนต่อไป
เหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมและความเป็นมืออาชีพของบุคลากร ทสภ. ที่สามารถสังเกต ตัดสินใจ และดำเนินการช่วยเหลือผู้โดยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ การกระทำของเจ้าหน้าที่ทั้งสองไม่เพียงช่วยป้องกันเหตุไม่พึงประสงค์ แต่ยังสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสารทุกคนว่า ทสภ. มีมาตรการความปลอดภัยเข้มงวด และบุคลากรที่พร้อมรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินทุกสถานการณ์
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขอชื่นชมและขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะนายอับดุลอาซิส มามะ และนางสาวเบญญาภา อินัง ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทและจิตสำนึกในการดูแลผู้โดยสารอย่างแท้จริง และการช่วยเหลือในครั้งนี้ ยังเป็นการยืนยันถึงมาตรฐานด้านความปลอดภัยระดับสากลของ ทสภ. ที่มีการวางระบบบริหารจัดการและการฝึกอบรมบุคลากรที่ต่อเนื่อง พร้อมกับเดินหน้ายกระดับคุณภาพการให้บริการควบคู่กับมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับทั้งความสะดวกสบาย อุ่นใจ และประสบการณ์การเดินทางที่ดีที่สุด เหตุการณ์นี้จึงไม่เพียงเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจในการช่วยเหลือผู้โดยสาร แต่ยังสะท้อนถึงพันธกิจของ ทสภ. ในการดูแลผู้โดยสารทุกคนด้วยมาตรฐานระดับนานาชาติ พร้อมก้าวสู่การเป็นท่าอากาศยานชั้นนำของภูมิภาคอย่างมั่นคง