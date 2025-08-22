เบสท์อินเตอร์เนชั่นแนล ทราเวลแอนด์เอเจนซี่ จำกัด x งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 75 และไทยเที่ยวนอก Exclusive  “มาริโอ้ เมาเร่อ” ร่วมแชร์ประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวแบบฉบับหนุ่มโอ้

จัดหนักจัดเต็มขึ้นทุกปีสำหรับบริษัท เบสท์อินเตอร์เนชั่นแนล ทราเวลแอนด์เอเจนซี่ จำกัด ปีนี้ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 13 อย่างยิ่งใหญ่ คืนกำไรให้กับลูกค้า พร้อมโปรเด็ดแพ็กเกจโดยใจ ในงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 75 และงานไทยเที่ยวนอก Exclusive 2025 มหกรรมเที่ยวสุดยิ่งใหญ่ ปลายฝนต้นหนาว เอาใจสำหรับสายเที่ยวทุกไลฟ์สไตล์
โดย “คุณบุ๋ม-กุลชลี ปรีชญาดีกุล”กรรมการบริหารบริษัทเบสท์อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมออกบูธใน งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 75 และไทยเที่ยวนอก Exclusive ทุ่มงบการตลาดหลายล้านบาทนำทีมพันธมิตรออกบูธในงาน พร้อมงัดแพ็คเกจทัวร์สุดพิเศษให้กับเหล่านักเดินทางในหลากหลายเส้นทางท่องเที่ยวทั่วโลก
และพิเศษสุดกับซุปตาร์คนดังที่ยกทัพกันมาบุกบูธเบสท์อินเตอร์เนชั่นแนลอย่างใกล้ชิด นำทีมโดย พระเอกหนุ่ม “มาริโอ้ เมาเร่อ” ร่วมแชร์ประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวแบบฉบับหนุ่มโอ้
ร่วมด้วย เก่ง-ธชย แบรนด์แอมบาสเดอร์ เบสท์อินเตอร์เนชั่นแนล, , จีน่า วิรายา, พร้อม ดีเจแบม ปีติภัทร-แนทอนิพรณ์ รับหน้าที่พิธีกร ณ บริเวณบูธ เบสท์อินเตอร์เนชั่นแนล ฮอลล์ 5-6 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ทางด้าน “คุณบุ๋ม-กุลชลี ปรีชญาดีกุล”กรรมการบริหารบริษัทเบสท์อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าว่า “ด้วยความหน้าเชื่อถือที่ Best เป็นบริษัททัวร์ Wholesale แถวหน้าของประเทศ ปีนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 13 เรียบร้อยแล้ว และหน้าที่ของ Best คือคอยผลิตทัวร์ดีๆมาให้ตัวแทนจำหน่ายได้บริการ และแน่นอนว่าทัวร์ดี กินดี อยู่ดี เวลาไปต่างประเทศ มาจาก Best และส่งให้ตัวแทนจำหน่าย ส่งต่อแพ็กเก็จท่องเที่ยวต่างประเทศราคาดีๆไปให้ลูกค้า และที่สำคัญ Best ไม่เคยเทลูกค้า ตามสโลแกน Best ทัวร์ดีไม่มีเท แต่เป็นการการันตีจากลูกค้าที่อยู่กับเรามาตลอด 12 ปี และสำหรับในวันนี้ บริษัท เบสท์อินเตอร์เนชั่นแนล ทราเวลแอนด์เอเจนซี่ จำกัด x งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่ 31 Best ขนตัวแทนจำหน่ายมาร่วมออกบูธกว่า 50 บูธกันเลยทีเดียว และแน่นอนว่าโปรโมชั่นของบูธ Best มีมากกว่า 50 เส้นทางทั่วโลกที่ Best ให้บริการ ราคาดี ทัวร์มีคุณภาพ หัวหน้าทัวร์ดูแลดีแน่นอนค่ะ ฉะนั้น ลูกค้าที่กำลังตัดสินใจว่าจะเลือกไปกับทัวร์ไหนดี เบสท์อินเตอร์เนชั่นแนล ทัวร์ดีไม่มีเท
งานในครั้งนี้ จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ 21-24 สิงหาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. และในทุกๆวัน บูธ Best จะมีกิจกรรม ดาราคนดังมาร่วมงานทุกวันโดยจะมาในช่วงเวลา 15.00 น. เป็นต้นไป สามารถติดตามได้ที่ช่องทางออนไลน์ของ Bestinternational ทุกแพลตฟอร์ม