สบพ.จัด Open House เส้นทางสู่อาชีพการบิน รับสมัครนักศึกษาใหม่ปี 69 คึกคัก

สบพ.จัดกิจกรรม CATC Open House เปิดบ้านเส้นทางสู่อาชีพในอุตสาหกรรมการบิน พร้อมรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2569 และ Kick off มอบทุนการศึกษาหลักสูตรนายช่างภาคพื้นดินจากการบินไทย
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2568 นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานจัดกิจกรรม CATC Open House โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับนักเรียน นักศึกษา อาจารย์แนะแนวจากโรงเรียนต่างๆ ผู้ปกครอง และผู้สนใจที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
สำหรับกิจกรรมครั้งนี้เป็นการแนะแนวและให้ข้อมูลการศึกษาต่อ รวมถึงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนต่างๆ ของ สบพ.ที่ผู้เข้าร่วมงานได้รับประสบการณ์ตรงจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่ไม่เพียงช่วยให้นักเรียนและผู้ปกครองได้เห็นภาพรวมของเส้นทางอาชีพของอุตสาหกรรมด้านการบินครบทุกมิติแล้ว ยังมีเป้าหมายในการสร้างแรงบันดาลใจในการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพด้านการบิน รวมทั้งเพิ่มความมั่นใจในการศึกษาต่อที่ สบพ.ที่มีความพร้อมทางวิทยาการและบุคลากรด้านการบินที่ได้มาตรฐานระดับสากล
ส่วนภายในงานมีการเสวนาหัวข้อ Takeoff to the Sky ซึ่งได้รับเกียรติจากศิษย์เก่า สบพ. ประกอบด้วย นายดิศพงศ์ จันทรุกขา นักบินผู้ช่วย Boeing 777 / 787 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ,นายภานุพงษ์ น้อยแนม เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ 1 ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศเส้นทางบินกรุงเทพ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.), นายพงศธร ภู่นพกิจ พนักงานมาตรฐานสนามบินอาวุโส 8 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย, นายธนเมษ ลัทธิพรหม Cargo Traffic Supervisor Japan Airlines Co., Ltd. และนายอรรถกฤต วานิชชินชัย ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการซ่อมบำรุงอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการแนะแนวหลักสูตรการศึกษา แสดงผลงานวิชาการจากกองวิชาต่างๆ ของ สบพ. และบูทกิจกรรมให้ความรู้จากหน่วยงานพันธมิตรต่างๆ รวม 18 หน่วยงาน ประกอบด้วย บริษัท เอเออาร์ คอมโพเนนต์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด (AAR), บริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จำกัด (PG), สมาคมอากาศยานไร้คนขับประเทศไทย, สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย (TAFA), สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT), บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA), บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (AERO THAI), กรมท่าอากาศยาน (DOA), บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BAFS), บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด (TAI), บริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด, บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลด์ไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จำกัด (BFS), บริษัท ไทย เวียตเจ็ท แอร์ จอยท์ สต็อค จำกัด บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยเอเชีย จำกัด (มหาชน), บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัท อีซี่ (2018) จำกัด (AAC) และ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน), การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย, บริษัท แลคตาซอย จำกัด และบริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ด้วย
ทั้งนี้ สบพ.ยังเปิดคลินิกให้คำปรึกษา และจุดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2569 ทั้งหลักสูตรวิชาภาคพื้นและภาคอากาศ ผู้เข้าร่วมงานยังได้สัมผัสและเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในห้องปฏิบัติการเรียนการสอนของแต่ละกองวิชา
นอกจากนี้ ภายในงานยังได้ประกาศ Kick off ทุนการศึกษาจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อมอบให้แก่ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนายช่างภาคพื้นดินของ สบพ.สาขาวิชาเอกเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ (b1.1) จำนวน 28 ทุน และสาขาวิชาช่างเอวิโอนิกส์ (B2) อีกจำนวน 10 ทุน เมื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ สบพ.และผ่านเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนด จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานของการบินไทย ตำแหน่ง Aircraft Mechanic ซึ่งเป็นโอกาสพิเศษสำหรับนักศึกษาในการเข้าสู่อาชีพในอุตสาหกรรมการบินได้อย่างง่ายดาย มีตลาดรองรับ โดยลดภาระค่าใช้จ่าย ช่วยให้นักศึกษาที่มีความสามารถแต่ขาดทุนทรัพย์สามารถเข้าศึกษาในสาขาที่ต้องการได้ สะท้อนให้เห็นว่าบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นความสำคัญและเชื่อมั่นในขีดความสามารถของสถาบันฯ ที่ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมการบิน
สบพ.หวังว่าจะได้ร่วมช่วยพัฒนากำลังคนด้านการบิน ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ สนับสนุนความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการคมนาคม ลดการขาดแคลนช่างเทคนิคคุณภาพสูงในอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งเป็นหัวใจของการรักษาความปลอดภัยทางการบิน และยังช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นต่อสายการบินของไทยได้ต่อไป