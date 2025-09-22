“เฟดเอ็กซ์” ยันหนุนธุรกิจของไทย รับมือความผันผวนของการค้าโลก

ผู้จัดการรายวัน 360 - เฟดเอ็กซ์เดินหน้าสนับสนุนธุรกิจไทยในการกระจายความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน พร้อมนำโซลูชันและแนวปฏิบัติของเฟดเอ็กซ์มาใช้เพื่อรับมือกับความผันผวนในภูมิทัศน์การค้าโลก
เฟดเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (Federal Express Corporation) หนึ่งในบริษัทผู้ให้บริการขนส่งสินค้าด่วนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ยืนยันพร้อมสนับสนุนภาคธุรกิจไทยด้วยความเชี่ยวชาญและโซลูชันต่าง ๆ เพื่อเชื่อมต่อและส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันท่ามกลางภูมิทัศน์การค้าโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง
“ภายใต้สภาพแวดล้อมทางการค้าที่ซับซ้อนมากขึ้น เฟดเอ็กซ์ พร้อมสนับสนุนธุรกิจไทยให้สามารถเชื่อมต่อกับ ตลาดสหรัฐฯ และตลาดอื่นๆ ทั่วโลก ผ่านเครือข่ายที่ครอบคลุมของเฟดเอ็กซ์ เพื่อให้ธุรกิจไทยสามารถค้าขาย กับประเทศต่าง ๆ ได้อย่างมั่นใจ” นายศศธร ภาสภิญโญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟดเอ็กซ์ ประเทศไทย กล่าว “เรามุ่งมั่นสนับสนุนธุรกิจไทยในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบและรักษาความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก ผ่านการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกและโซลูชันด้านอีคอมเมิร์ซและห่วงโซ่อุปทานที่มีความยืดหยุ่น”
หนึ่งในความมุ่งมั่นของ เฟดเอ็กซ์ ในการสนับสนุนภาคธุรกิจให้สามารถปรับตัวต่อภูมิทัศน์การค้าโลกใหม่ คือการจัดสัมมนาออนไลน์สำหรับลูกค้าทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 6,500 คนจาก 9 ประเทศในภูมิภาค รวมถึงประเทศไทยเข้าร่วม
ผลการสัมมนาออนไลน์พบว่าธุรกิจกว่า 52% กำลังพิจารณาการวางแผนการกระจายความเสี่ยงของห่วงโซ่อุปทานภายในระยะเวลา 12 เดือนข้างหน้า โดยระบุว่าปัจจัยที่ทั้งขับเคลื่อนและอุปสรรคที่สำคัญ คือ ความไม่แน่นอนของมาตรการภาษีศุลกากรที่ยังคงดำเนินอยู่ (41%) และต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น (29%) ข้อมูลเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการนำแนวปฏิบัติที่เหมาะสม (Best Practice) มาใช้ รวมถึงการอาศัยความเชี่ยวชาญจากผู้เชี่ยวชาญด้านการค้า เพื่อรับมือกับความท้าทายด้านศุลกากร และเสริมสร้างความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน
เฟดเอ็กซ์ เตรียมความพร้อมธุรกิจให้รับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางการค้าระดับโลก ผ่านการผสมผสานระหว่างการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญและดิจิทัลโซลูชันชั้นสูง ที่ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรการภาษี ระเบียบศุลกากร และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ ผ่านแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เช่น FedEx U.S. Tariff Hub ขณะเดียวกัน โซลูชันด้านการค้าของ เฟดเอ็กซ์ ยังมอบบริการให้คำปรึกษาเชิงลึกที่ถูกออกแบบมาให้สามารถปรับให้เหมาะกับบริบทของแต่ละธุรกิจได้ รวมถึงโซลูชันให้คำปรึกษาสำหรับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และโซลูชันการบริหารจัดการเพื่อให้ธุรกิจสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายกำกับดูแลต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง
เฟดเอ็กซ์ ยังมีการเปิดตัวฟีเจอร์ค้นหาพิกัดศุลกากร (Harmonized System Code หรือ HS Code) ซึ่งบูรณาการเข้ากับแพลตฟอร์ม FedEx Ship Manager™ เพื่อช่วยผู้ใช้บริการสามารถเลือกพิกัดศุลกากรที่ถูกต้องตามระเบียบศุลกากรในการนำเข้าสินค้าของสหรัฐอเมริกา โดยผู้ใช้สามารถป้อนข้อมูลรายละเอียดสินค้า และระบบจะแนะนำพิกัดศุลกากรที่เหมาะสมที่สุดให้โดยอัตโนมัติ โดยฟีเจอร์นี้ถูกขับเคลื่อนด้วย AI ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดความซับซ้อนของกระบวนการทางการค้า และมีเป้าหมายในการแก้ไขความซับซ้อนในการทำเอกสารประกอบการขนส่งในบริบทการค้าระดับโลก
ขณะเดียวกัน เฟดเอ็กซ์ ยังคงมุ่งมั่นลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการค้าข้ามพรมแดนระหว่างประเทศไทยและภูมิภาคอื่น ๆ ผ่านการขยายศูนย์บริการสาขาแหลมฉบัง ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยศูนย์บริการดังกล่าว ครอบคลุมพื้นที่กว่า 4,900 ตร.ม. พร้อมเทคโนโลยีการจัดการพัสดุขั้นสูง และระบบการคัดแยก ที่สามารถคัดแยกพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดถึง 3,000 ชิ้นต่อชั่วโมง นอกจากนี้ เฟดเอ็กซ์ ยังเปิดตัวเที่ยวบินตรงระหว่างสิงคโปร์และแองเคอเรจ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการขนส่งระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสหรัฐอเมริกา ถือเป็นการมอบทางเลือกการขนส่งที่รวดเร็วยิ่งขึ้นให้กับธุรกิจทั่วทั้งภูมิภาค โดยเที่ยวบินนี้ให้บริการ 6 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ด้วยเครื่องบินขนส่งสินค้าโบอิ้ง 777 โดยเฉพาะ ซึ่งช่วยให้ธุรกิจในไทยสามารถจัดส่งสินค้าไปยังสหรัฐอเมริกาได้เร็วขึ้น 1 วัน
นอกจากนี้ เฟดเอ็กซ์ ยังขยายบริการ FedEx® International Connect Plus (FICP) ให้ครอบคลุมจุดหมายปลายทางในภูมิภาค MEISA (ตะวันออกกลาง อนุทวีปอินเดีย และแอฟริกา) ผ่านเครือข่ายศูนย์กลางการขนส่งในดูไบ การขยายบริการนี้จะช่วยให้ธุรกิจไทย โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) สามารถเข้าถึงตลาดเกิดใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และมีความน่าเชื่อถือ อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ธุรกิจสามารถกระจายตลาดและลดความเสี่ยง ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางการค้าที่เปลี่ยนแปลงและไม่แน่นอนในระดับโลก โดยธุรกิจที่ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุด เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของนโยบายภาษีศุลกากร และเข้าถึงโซลูชันและบริการสนับสนุนล่าสุดจากเฟดเอ็กซ์ สามารถเยี่ยมชม FedEx U.S. Tariff Hub หรือติดต่อผู้แทนเฟดเอ็กซ์ในพื้นที่ เพื่อรับคำแนะนำและการสนับสนุนที่ เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละธุรกิจ