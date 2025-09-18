LINE DEV CON 2025 ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ยุค AI-Driven Experience

LINE ประเทศไทย จัดงาน LINE THAILAND DEVELOPER CONFERENCE 2025 ดึงนักพัฒนาและผู้สนใจในวงการเทคโนโลยีกว่า 1,000 คน ภายใต้แนวคิด ‘Engineering Next-Gen Experiences’ ชู AI และ LINE MINI App เป็นเทคโนโลยีเรือธง หวังติดอาวุธให้นักพัฒนาไทยสร้างสรรค์นวัตกรรมและประสบการณ์ยุคใหม่ พร้อมผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน
AI และ LINE MINI Appเทรนด์เปลี่ยนโลกการพัฒนา
ไฮไลท์สำคัญของงานปีนี้มุ่งเน้นไปที่การผสานเทคโนโลยี AI เข้ากับเครื่องมือต่างๆ บนแพลตฟอร์ม LINE เพื่อเร่งกระบวนการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยมองว่า AI ไม่ใช่แค่เครื่องมือเสริม แต่เป็น ‘Career Accelerator’ ที่จะเปลี่ยนวิธีการทำงานของนักพัฒนาไปอย่างสิ้นเชิง
นายวีระ เกษตรสิน รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี (CTO) ของ LINE ประเทศไทย กล่าวว่า จากทีมวิศวกรเพียง 15 คนในปี 2019 วันนี้เราเติบโตสู่ทีมนักพัฒนากว่า 100 คน พร้อมด้วยคอมมูนิตี้ที่แข็งแกร่งอย่าง LINE Developer Thailand Community ที่มีสมาชิกกว่า 53,000 คน ซึ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย เราพร้อมที่จะขับเคลื่อนศักยภาพของนักพัฒนาไทยสู่อนาคต ด้วย Open Platform ที่ครอบคลุมทั้งด้านผู้คน (People), เทคโนโลยี (Technology), กระบวนการ (Process) และผลิตภัณฑ์ (Product)
อัปเดตเครื่องมือใหม่ ปลดล็อกศักยภาพนักพัฒนา
ภายในงานได้มีการเปิดตัวและอัปเดตฟีเจอร์ใหม่มากมาย เพื่อให้นักพัฒนาทำงานได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น และต่อยอดธุรกิจได้จริง
- LINE API ใหม่ เปิดตัว LINE Bot MCP Server ที่ช่วยเชื่อมต่อ AI Agent เข้ากับ Messaging API ได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด, Coupon API สำหรับการสร้างคูปองดิจิทัล และการอัปเกรด LIFF CLI เพื่อการพัฒนาที่สะดวกยิ่งขึ้น
- LINE MINI App โซลูชันสร้างบริการแบบ App-in-App ที่ไม่ต้องให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแยก ช่วยให้แบรนด์ต่างๆ เช่น FINNOMENA, TQM และ MedCare สร้างประสบการณ์ที่ไร้รอยต่อให้กับลูกค้า
- ผสานพลัง AI มีการสาธิต Use Case ที่น่าสนใจ เช่น TicketO โซลูชันจัดการอีเวนต์ที่ใช้ AI ช่วยตั้งแต่การคัดกรองผู้เข้าร่วมไปจนถึงสรุปผลฟีดแบค และ AIYA ที่ใช้ Location AI Marketing ผ่าน LINE Beacon และ LINE MINI App เพื่อสร้างแคมเปญการตลาดแบบ "ถูกคน ถูกที่ ถูกเวลา"
จากไอเดียสู่การปฏิบัติ: Best Practices และ Hackathon
นอกจากนี้ ยังมีการแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) ในการใช้ AI เพื่อยกระดับการพัฒนา ตั้งแต่การทำ Context Engineering เพื่อสั่งงาน AI ให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงจุด ไปจนถึงการใช้เครื่องมือภายในที่ LINE พัฒนาขึ้นเองอย่าง Scouter สำหรับวัดผล Web Performance และการนำหลัก GitOps มาใช้จัดการ ‘หนี้ทางเทคนิค’ เพื่อสร้างระบบที่เสถียรและมีประสิทธิภาพ
อีกหนึ่งสีสันของงานคือกิจกรรม Hackathon ในโจทย์ “ออกแบบ LINE MINI App อวยพรวันปีใหม่” ซึ่งทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีมหมูเดฟ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่สร้างสรรค์การ์ดอวยพรโดยใช้ AI แปลงอีโมจิเป็นข้อความได้อย่างน่าประทับใจ
งาน LINE THAILAND DEVELOPER CONFERENCE 2025 ไม่เพียงเป็นเวทีอัปเดตเทคโนโลยี แต่ยังเป็นหมุดหมายสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ LINE ในการสร้างระบบนิเวศที่แข็งแกร่ง เพื่อให้นักพัฒนาไทยสามารถเปลี่ยนไอเดียให้เป็นนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศสู่อนาคตได้อย่างแท้จริง