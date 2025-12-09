เปิดตัว SIMPLE CLEAN THAILAND เครื่องซัก-อบผ้าอุตสาหกรรม สำหรับร้านสะดวกซักคุณภาพสูงในราคาที่จับต้องได้

บริษัท เอบี ลอนดรี้ แมชชีนเนอรี่ จำกัด (ABLM) ประกาศเปิดตัวแบรนด์ใหม่ “SIMPLE CLEAN” อย่างเป็นทางการ เพื่อนำเสนอเครื่องซัก-อบผ้าอุตสาหกรรมสำหรับร้านสะดวกซักคุณภาพสูงในราคาที่จับต้องได้ ภายใต้แนวคิด “เรียบง่าย แต่ได้มาตรฐาน Simple, but High-Quality.” มุ่งตอบโจทย์ผู้ประกอบธุรกิจร้านสะดวกซัก เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ที่ต้องการลงทุนอย่างคุ้มค่า
SIMPLE CLEAN ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวเลือกในตลาด โดยมีหลากหลายรุ่นครอบคลุมตั้งแต่ระดับล่างถึงระดับบน (Low to High Market) โดยยังคงคุณภาพและมาตรฐานงานผลิตระดับอุตสาหกรรมแบบเดียวกับแบรนด์ในเครือของ ABLM เช่น TONY+PATRICK และ Gamesail แต่มีราคาเริ่มต้นที่เข้าถึงได้มากขึ้น เพื่อช่วยลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจซักอบผ้า, หอพัก, อพาร์ตเมนต์, โรงแรม, รีสอร์ต และธุรกิจบริการที่ต้องการเสริมเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญแบบอุตสาหกรรม ด้วยอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้ ทนทาน และดูแลรักษาง่าย ดังคำมั่นของ ABLM ที่ว่า “ทนทาน ไม่ทอดทิ้ง”
จุดเด่นของ SIMPLE CLEAN
• โครงสร้างวัสดุสเตนเลส 304 คุณภาพสูง ป้องกันสนิม ใช้งานทนทานระยะยาว
• เทคโนโลยีควบคุมแบบหน้าจอสัมผัส ใช้งานง่าย รองรับหลายโปรแกรม
• ดีไซน์ใหม่ เน้นความเรียบง่าย ทันสมัย และเข้ากับทุกรูปแบบร้าน
• ราคาประหยัด คุ้มค่าการลงทุน เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นธุรกิจหรือผู้ต้องการขยายสาขา
การเปิดตัวแบรนด์ SIMPLE CLEAN ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของ ABLM ในการสร้างมาตรฐานใหม่ให้ตลาดเครื่องซัก-อบอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยมอบเครื่องคุณภาพดีในราคาที่เข้าถึงง่าย พร้อมบริการหลังการขายจากแบรนด์ที่ได้รับการรับรองโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต เสมือนว่าโรงงานดูแลลูกค้าด้วยตนเอง อีกขั้นของความมั่นใจแก่ผู้ใช้งาน
SIMPLE CLEAN พร้อมจำหน่ายตั้งแต่วันนี้ทั่วประเทศผ่านตัวแทนจำหน่ายของ ABLM รวมถึงช่องทางออนไลน์ของบริษัท