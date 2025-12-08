เอไอเอส ห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบชายแดนไทย-กัมพูชา

ท่ามกลางเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา เอไอเอส ในฐานะผู้ให้บริการโครงข่ายที่เคียงข้างคนไทยในทุกสถานการณ์ เดินหน้าดูแลและเสริมประสิทธิภาพโครงข่าย 4G/5G ให้พร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องในศูนย์อพยพ พื้นที่แนวชายแดน 5 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี สุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ และสระแก้ว เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อสื่อสารกับครอบครัวและคนที่ห่วงใยได้ ดังนี้
- ร่วมกับกองทัพบก กองทัพภาคที่ 1 และกองทัพภาคที่ 2 ดูแลสัญญาณเครือข่ายในศูนย์อพยพ พร้อมแผนรองรับการขยายเพิ่มเติมในพื้นที่อื่นตามความจำเป็น โดยมีทีมวิศวกรมอนิเตอร์และดูแลเครือข่าย 24 ชั่วโมง
- ดูแลลูกค้าเอไอเอสที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัย ขยายเวลาชำระค่าบริการลูกค้าเอไอเอสรายเดือน และ
AIS 3BB FIBRE3 และขยายเวลาการใช้งานให้ลูกค้าระบบเติมเงิน
โดยปิดบริการ AIS Shop และตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว โดยลูกค้ายังสามารถทำธุรกรรมและรับบริการได้ด้วยตนเองผ่านแอป myAIS