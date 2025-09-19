จ่อเชือดฐานพยายามฆ่าเพิ่ม!แก๊งโจ๋ไทใหญ่ลากทั้งสปาต้า-ดาบซามูไร ไล่ฟันเด็กกลางเชียงใหม่แขนขาด 1 เจ็บ 2

เชียงใหม่ – ตำรวจภาค 5 บูรณาการกำลังไล่ล่าจับกุมแล้ว 15 ราย..แก๊งวัยรุ่นไทใหญ่รวมกลุ่มควบมอเตอร์ไซค์ควงมีดสปาต้า-ดาบซามูไรยาวเฟื้อย อาละวาดไล่ทำร้ายคนทั่วเมืองเชียงใหม่ ล่าสุดไล่ฟันเด็กวัย 14 ขวบ ข้อมือขาด 1 เจ็บอีก 2 ก่อนพยายามเผ่นออกนอกพื้นที่ จ่อแจ้งข้อหาพยายามฆ่าเพิ่ม พร้อมเร่งล่าหัวโจกที่ยังหลบหนีอีกราย
วันนี้(19 ก.ย.) พล.ต.อ.ประจวบ วงศ์สุข รอง ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.วรพงศ์ คำลือ ผบก.สส.ภ.5 ร่วมกันแถลงผลการจับกุมแก๊งวัยรุ่นก่อเหตุใช้มีดฟันนักเรียนได้รับบาดเจ็บสาหัส 3 ราย ในพื้นที่ อ.เมืองเชียงใหม่ ซึ่งจับผู้ต้องหารวม 15 คน แต่หัวหน้ากลุ่มยังคงหลบหนี
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่ปิง ได้รับแจ้งเหตุวัยรุ่นก่อเหตุทำร้ายร่างกายกันภายในร้านสะดวกซักแห่งหนึ่งใน อ.เมืองเชียงใหม่ เมื่อถึงที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บ 3 ราย คือ นายศรัณย์ (สงวนนามสกุล) อายุ 17 ปี ถูกมีดฟันที่กลางหลัง, ด.ญ.ณัชชา (สงวนนามสกุล) อายุ 14 ปี ถูกมีดฟันที่มือข้างขวาจนขาด และด.ช.ก้องทวี (สงวนนามสกุล) อายุ 14 ปี ถูกมีดฟันที่มือทั้งสองข้าง
จากการสอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุกลุ่มผู้เสียหาย 9 คน ได้ไปยืนอยู่ที่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ จากนั้นได้มีกลุ่มวัยรุ่นกว่า 20 คน ขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาจอดก่อนนำอาวุธมีดไล่ทำร้าย ทำให้กลุ่มผู้เสียหายวิ่งหนีเข้าไปหลบในร้านสะดวกซัก แต่ก็มีผู้ก่อเหตุคนหนึ่งตามเข้าไปใช้มีดฟันจนมีผู้บาดเจ็บ จากนั้นกลุ่มผู้ก่อเหตุก็พากันหลบหนีไป
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานจากที่เกิดเหตุเพื่อติดตามตัวคนร้ายอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งวันที่ 17 กันยายน 2568 เวลา 01.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สารภี ได้ควบคุมตัวกลุ่มผู้ต้องสงสัย 4 คน ซึ่งอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว เมื่อตรวจสอบโทรศัพท์มือถือ พบภาพการรวมตัวของกลุ่มวัยรุ่นจำนวนมากที่ขับขี่รถจักรยานยนต์มุ่งหน้าไปยังจุดเกิดเหตุ ผู้ต้องสงสัยบางรายยอมรับว่าอยู่ในเหตุการณ์จริงแต่ไม่ได้ลงมือทำร้ายใคร เจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวเพื่อทำการสืบสวนขยายผล
ต่อมา เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถติดตามจับกุมผู้ร่วมก่อเหตุได้เพิ่มอีก 11 คน รวมเป็น 15 คน รวมถึง นายจาย อ้าย หม่อง (Mr.SAI AIK MAUNG) อายุ 24 ปี สัญชาติเมียนมา ซึ่งเป็นผู้ลงมือก่อเหตุใช้มีดฟันด้วย
นอกจากนี้ ศาลจังหวัดเชียงใหม่ยังได้ออกหมายจับผู้ต้องหาอีก 1 ราย คือ นายชาย ลิน (Mr.SAI LIN) หัวโจกอายุ 24 ปี ซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5 ระบุด้วยว่า นอกจากข้อหาตามหมายจับฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส, สมคบกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดอย่างหนึ่งอย่างใด(ทำร้ายร่างกายสาหัส) รวมรวมกันพาอาวุธ(มีดสปาร์ต้า) ไปในเมืองหรือหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่รับอนุญาตหรือมีเหตุอันควร ยังจะมีการดำเนินคดีผู้ต้องหาเพิ่มเติมฐานพยามฆ่าด้วย