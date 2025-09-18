จับคาด่านแม่ทาลำพูน! “ไอ้หม่อง”ต่างด้าวแก๊งทรชน ฟันเด็กสาววัย 14 ปี ข้อมือขาด แล้วหนีออกนอกพื้นที่

ลำพูน – ตำรวจรวบคาด่านแม่ทา.. “ไอ้หม่อง” คนร้ายก่อเหตุใช้มีดฟันเด็กสาวอายุ 14 ปีเศษจนข้อมือขาด-เพื่อนบาดเจ็บ ขณะกำลังขี่รถหนีออกนอกพื้นที่ เจ้าหน้าที่ระบุเคยก่อเหตุท้องที่ สภ.ช้างเผือก เมื่อเดือนมีนาฯด้วย ยังล่าเพื่อนร่วมก๊วนอีกราย
กรณีกลุ่มวัยรุ่นชาวไทใหญ่รวมตัวขับรถไปตามตัวเมืองเชียงใหม่และพบเห็นวับรุ่นคนไทยก็รุมทำร้าย บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ ติดกับร้านเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ ถนนสายสันกำแพง (สายเก่า) ช่วงเส้นหนองประทีปไปแยกบวกครก ทำให้เด็กหญิงอายุประมาณ 14 ปี ถูกอาวุธมีดฟันเข้าที่บริเวณข้อแขนซ้ายจนขาด เพื่อนวัยรุ่นชายถูกฟันกลางหลัง อายุ 17 ปี หญิงสาวอายุ 16 ปี นิ้วขาด กลางดึกคืนวันที่ 17 กันยายนที่ผ่านมา ซึ่ง ผบช.ภ.ได้กำชับเจ้าหน้าที่ติดตามจับกุมกลุ่มผู้ก่อเหตุ ตามข่าวที่ได้เสนอไปแล้วนั้น
ล่าสุดวันนี้(18 ก.ย.) มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำด่านตรวจยาเสพติด อ.แม่ทา จ.ลำพูน สามารถจับกุมตัวนายจายอ้ายหม่อง หรือหม่อง ที่ใช้มีดสปาต้า ฟันเยาวชนหญิงอายุ 14 ปีจนข้อมือขาด ได้แล้ว ขณะกำลังขี่รถหลบหนีออกนอกพื้นที่ผ่านด่านตรวจ
หลังจาก พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดเร่งติดตามจับกุมคนร้ายกลุ่มนี้ ซึ่งจากการตรวจสอบประวัติพบว่านายหม่องเคยก่อเหตุลักษณะเดียวกันนี้ในท้องที่ สภ.ช้างเผือก เมื่อช่วงเดือนมีนาคาที่ผ่านมาด้วย
ขณะที่นายดาว ผู้ก่อเหตุอีกคนเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมตัวได้ก่อนหน้านี้ ส่าวนนายท็อป มือมีดอีกรายซึ่งหลบหนีไปต่างจังหวัด ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค 5 กำลังเร่งติดตามจับตัว