แก๊งอันธพาลวัยรุ่นสันกำแพงสุดโหดยกพวกรุมทำร้ายอริ ควงมีดฟันสาวข้อแขนขาดและเพื่อนหนุ่มเจ็บหนัก

เชียงใหม่ - แก๊งวัยรุ่นสันกำแพงสุดโหดก่อเหตุหน้าร้านสะดวกซื้อ ยกพวกนับสิบรุมทำร้ายหนุ่มสาว 3 คน โดยใช้อาวุธมีดฟันเด็กสาวจนข้อแขนขาด ขณะที่อีกสองหนุ่มโดนฟันนิ้วขาดและกลางหลังเจ็บหนัก ต้องช่วยเหลือเป็นการด่วนนำตัวส่งโรงพยาบาล ขณะที่ตำรวจเร่งล่าตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุ
วันนี้ (17 ก.ย. 68) รายงานข่าวแจ้งว่า ช่วงกลางดึกคืนวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับแจ้งเหตุว่ามีวัยรุ่นถูกทำร้ายร่างกายและใช้อาวุธมีดฟันได้รับบาดเจ็บหลายราย เหตุเกิดบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ ติดกับร้านซักผ้าอัตโนมัติ ถนนสายสันกำแพงสายเก่า หลังรับแจ้งจึงรีบประสานกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและให้การช่วยเหลือทันที ทั้งนี้ เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บเป็นวัยรุ่นทั้งหมด 3 ราย รายแรกเป็นหญิงสาวอายุประมาณ 18-20 ปี ถูกฟันเข้าที่ข้อแขนขวาจนขาด เลือดไหลไม่หยุด เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องรีบทำการห้ามเลือดและนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน รายที่สองเป็นชายวัยรุ่นอายุใกล้เคียงกัน ถูกมีดฟันเข้าที่นิ้วชี้จนขาด ส่วนรายที่สามเป็นวัยรุ่นชายอีกคนหนึ่ง ถูกฟันเข้าที่กลางหลังได้รับบาดเจ็บไม่รุนแรงมากนัก เจ้าหน้าที่ได้ช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลเช่นกัน
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่ากลุ่มคนร้ายเป็นวัยรุ่นจำนวนกว่า 10 คน ได้เข้ามารุมทำร้ายผู้บาดเจ็บทั้ง 3 รายอย่างไม่ปรานี พร้อมใช้อาวุธมีดเป็นเครื่องมือก่อเหตุ สร้างความหวาดกลัวแก่ประชาชนที่พบเห็น ก่อนทั้งหมดจะพากันหลบหนีไปอย่างรวดเร็วในความมืด ซึ่งหลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้กระจายกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบพยานหลักฐาน พร้อมสอบปากคำผู้บาดเจ็บและพยานที่เห็นเหตุการณ์ นอกจากนี้ยังได้ประสานขอภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านค้าและสถานประกอบการใกล้เคียงเพื่อใช้เป็นเบาะแสในการติดตามตัวคนร้าย คาดว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นคู่อริที่มีความขัดแย้งกันมาก่อน ซึ่งตำรวจจะเร่งสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริง และรวบตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้โดยเร็ว
สำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความตื่นตระหนกแก่ประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก เนื่องจากเกิดขึ้นในย่านชุมชนและใกล้ร้านสะดวกซื้อที่มีผู้คนสัญจรไปมาอยู่ตลอดเวลา ขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการติดตามคดีอย่างใกล้ชิด และเตรียมเพิ่มกำลังลาดตระเวนในพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชน