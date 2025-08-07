พบกระทิงหนุ่มถูกยิงดับกลางไร่ ผ่าซากเจอกระสุนลูกซอง 5 เม็ด คาดติดเชื้อรุนแรงก่อนสิ้นใจ

เพชรบุรี –ผงะ! พบซากกระทิงเพศผู้ ถูกยิงตายกลางไร่ชาวบ้าน พบร่องรอยกระสุน 8 รู เจอหัวกระสุน 5 เม็ดฝังในร่าง ผ่าซากพบอาการอักเสบรุนแรงหลายจุด คาดติดเชื้อในกระแสเลือดเป็นเหตุให้เสียชีวิต ตำรวจเร่งล่ามือยิงดำเนินคดีตามกฎหมาย
เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 7 สิงหาคม 2568 นายมงคล ไชยภักดี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากหัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ห้วยโศก ว่าพบซากกระทิงเพศผู้นอนตายอยู่ในพื้นที่แปลงทำกินของชาวบ้าน ม.1 ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน พิกัด 0555856 E /1403468 N
หลังรับแจ้ง ได้นำเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ร่วมกับผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่าเป็นกระทิงเพศผู้ อายุประมาณ 2-3 ปี สภาพศพมีร่องรอยคล้ายถูกยิงด้วยปืนลูกซอง จำนวน 8 รู ที่แนวสันหลังด้านซ้าย
เจ้าหน้าที่ใช้เครื่องตรวจจับโลหะสแกนบริเวณดังกล่าว พบสัญญาณโลหะ จึงทำการผ่าพิสูจน์ซาก พบหัวกระสุนปืนลูกซอง 5 เม็ดฝังอยู่ภายในร่าง โดยหนึ่งในนั้นอยู่ใกล้กระดูกสันหลัง ส่งผลให้ซี่โครงคู่ที่ 4 ฝั่งซ้ายหัก
จากการชันสูตรยังพบว่า ปอดมีภาวะอักเสบและคั่งเลือด เยื่อหุ้มหัวใจและกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบอย่างรุนแรง คาดว่ามีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดทั่วร่างกาย เป็นเหตุให้กระทิงเสียชีวิต โดยร่องรอยการถูกยิงน่าจะเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 6-8 ชั่วโมงก่อนพบซาก
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ได้รวบรวมพยานหลักฐานส่งให้พนักงานสอบสวน สภ.แก่งกระจาน ดำเนินการสอบสวนติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ต่อไป