ปิดฉากส่งท้ายปีสุดปัง ! "มหกรรมชี้ช่องรวยแฟรนไชส์@เซ็นทรัลปิ่นเกล้า"ธุรกิจสะดวกซัก ตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ กระแสแรงไม่แผ่ว ดันยอดขายแฟรนไชส์พุ่ง 41 ลบ.

ประสบความสำเร็จเกินคาด สำหรับงานมหกรรมชี้ช่องรวย ธุรกิจ&แฟรนไชส์ ครั้งที่ 18 ที่จัดขึ้นส่งท้ายช่วงปลายปี เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2568 ณ เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ที่ผ่านมา มีผู้สนใจเข้าร่วมงานเพื่อช้อปธุรกิจและแฟรนไชส์ และซื้อสินค้าบริการในงานตลอดทั้ง 4 วัน รวมทั้งสิ้น 15,300 ราย ปิดยอดดีลแฟรนไชส์ในงานรวมทั้งสิ้น 41 ล้านบาท ธุรกิจแฟรนไชส์ยอดนิยมสูงสุดในงาน ได้แก่ ธุรกิจสะดวกซัก ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ แฟรนไชส์อาหาร และ แฟรนไชส์เครื่องดื่ม
นางสาววิมลณ์เกศ สุวพัฒน์ธุนากร ประธานจัดงานมหกรรมชี้ช่องรวย ธุรกิจและแฟรนไชส์ กล่าวถึงผลการจัดงานว่า "การจัดงานมหกรรมชี้ช่องรวย ธุรกิจและแฟรนไชส์ ครั้งที่ 18 นี้ ถือว่าประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย เรียกว่าเป็นการปิดท้ายงานแฟรนไชส์สัญจรปี 2568 ได้อย่างสวยงาม เป็นไปตามความตั้งใจของบริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ผนึกหน่วยงานพันธมิตร ธนาคารออมสิน และ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จัดงานแฟรนไชส์สัญจรเยือนหัวเมืองใหญ่อย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งหวังสร้างงาน สร้างอาชีพ เปิดโอกาสคนไทยในพื้นที่ได้เห็นช่องทางทำธุรกิจ และต่อยอดรายได้เพิ่ม สามารถประกอบอาชีพและดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคง แม้ต้องเผชิญภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบัน”
สำหรับธุรกิจและแฟรนไชส์ที่ได้รับนิยมในงาน ได้แก่ ธุรกิจร้านสะดวกซัก แฟรนไชส์จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ แฟรนไชส์อาหาร และแฟรนไชส์เครื่องดื่ม โดยแบรนด์ธุรกิจและแฟรนไชส์ที่ติดอันดับความนิยมสูงสุด คือ ธุรกิจสะดวกซัก Speed Queen By VJ Group, CleanChain , Trendy Wash, โคริคิวบ์ เครื่องผลิตน้ำแข็งอัตโนมัติและน้ำดื่มหยอดเหรียญ, ทีเอสอาร์ ลิฟวิ่ง โซลูชั่น ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ นอกจากนี้แฟรนไชส์อาหาร และแฟรนไชส์เครื่องดื่ม ก็ยังครองความนิยมเหนียวแน่นเช่นกัน โดยแบรนด์ที่ติดโผ ได้แก่ ซามูไรราเมง, เฮงปังปั๊ว หวานเย็นสูตรเด็ดเยาวราช, ลูกชิ้นแม่ประณาม, Yomakhi โยเกิร์ตสดผสมคอลลาเจน, ขาหมูพระนคร และ จงชงดี รวมยอดดีลธุรกิจและแฟรนไชส์ในงานทั้งสิ้น 41 ล้านบาท นอกจากนี้ในงานยังให้บริการด้านสินเชื่อ จากธนาคารออมสิน และ ค้ำประกันสินเชื่อ จากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม สำหรับผู้ต้องการเริ่มต้นและต่อยอดธุรกิจด้วย โดยมียอดจองสินเชื่อในงานรวมทั้งสิ้น 6.8 ล้านบาท
บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ยังมุ่งมั่นเดินสายสานภารกิจสร้างงานสร้างอาชีพให้พี่น้องชาวไทย พร้อมสนับสนุนแฟรนไชส์และเอสเอ็มอีให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง โดยวางตารางงานมหกรรมชี้ช่องรวย ธุรกิจ และแฟรนไชส์ เดินสายสัญจรในปี พ.ศ.2569 อย่างต่อเนื่อง โดยจะจัดในช่วงเดือนมีนาคม ตุลาคม และ ธันวาคม ปี 2569 ผู้ประกอบการที่สนใจออกบูธในงาน สามารถสอบถามรายละเอียด โทร. 09-4915-4624 , 062-845-9515