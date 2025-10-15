WASH เคาะราคาขาย IPO หุ้นละ 7.50 บาท เปิดจองซื้อ 24-28 ต.ค.นี้

บมจ.ลอนดรี้ ยู [WASH] กำหนดราคาขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป (IPO) จำนวน 105,882,352 หุ้น ในราคาหุ้นละ 7.50 บาท/หุ้น มูลค่าการเสนอขาย 794,117,640 บาท โดยเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 52,941,176 หุ้น และ หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย Holistic Impact จำนวน 52,941,176 หุ้น ระยะเวลาจองซื้อในวันที่ 24 และ 27-28 ต.ค.68 และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดเอ็มเอไอ หมวดธุรกิจบริการ โดยบล.หยวนต้า (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในครั้งนี้ ที่เสนอขายหุ้นละ 7.50 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) เท่ากับ 20.83 เท่า ซึ่งคำนวณจากผลประกอบการในรอบ 4 ไตรมาสล่าสุด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ซึ่งมีกำไรสุทธิ เท่ากับ 107.99 ล้านบาท เมื่อหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วก่อนการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้เท่ากับ 300 ล้านหุ้น จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.36 บาท และคิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E) เท่ากับ 24.51 เท่า
ทั้งนี้ จำนวนหุ้น 52,941,177 หุ้น คิดเป็น 15% ของผู้ถือหุ้นเดิม ไม่ติด Silent Period สมัครใจเป็นระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันที่หุ้นของบริษัทฯทำการซื้อขายในตลาด (Voluntary IPO Lock up)
WASH เป็นหนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจร้านสะดวกซักครบวงจร ที่มุ่งเน้นความสะดวกสบายและคุณภาพที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ร้านสะดวกซักของบริษัทให้บริการด้วยเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าแบบอุตสาหกรรมคุณภาพสูง โดยมีแอปพลิเคชั่น "WashXpress" ของบริษัทเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้บริการของลูกค้าและรองรับการชำระเงินแบบไร้เงินสด เพิ่มเติมจากตัวเลือกการชำระเงินด้วยเหรียญแบบดั้งเดิม บริษัทฯดำเนินธุรกิจร้านสะดวกซักของตนเองเป็นหลักภายใต้แบรนด์ "WashXpress" และมีการให้สิทธิในการประกอบธุรกิจเฟรนไชส์ร้านสะดวกซักภายใต้แบรนด์เดียวกัน
ณ วันที่ 30 มิ.ย.68 บริษัทมีร้านสะดวกซัก WashXpress ให้บริการจำนวนรวมทั้งหมด 548 สาขา ครอบคลุม 21 จังหวัด โดยแบ่งเป็นสาขาที่บริษัทเป็นเจ้าของ จำนวน 469 สาขา และสาขาที่บริษัทให้สิทธิบุคคลอื่นในการปรกอบธุรกิจเฟรนไชส์ จำนวน 79 สาขา
บริษัทคาดระดมทุนได้ 379.43 ล้านบาท โดยจะนำเงินไปใช้ในปี 69-70 ดังนี้ 1.ลงทุนเพิ่มจำนวนสาขาร้านสะดวกซัก WashXpress รองรับการขยายธุรกิจของบริษัท 270 ล้านบาท 2. ใช้ในการปรับปรุงและยกระดับ ร้านสะดวกซัก WashXpress ของสาขาที่มีอยู่เดิม 100 ล้านบาท และ3. ใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน จำนวน 9.43 ล้านบาท