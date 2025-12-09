ไอ.ซี.ซี.น้อมถวายพวงมาลารำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) นำโดย ดร.รีเบคก้า รัสเซลล์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานสื่อสารองค์กร พร้อมคณะกรรมการบริหารและตัวแทนพนักงาน เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และกราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นสืบสานพระราชปณิธาน เดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจตามแนวพระราชดำริ และยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อร่วมสร้างคุณประโยชน์และความเจริญแก่ประเทศชาติสืบไป