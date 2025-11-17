ไอ.ซี.ซี.-สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์-สโมสรโรตารีหมากแข้ง ลงพื้นที่มอบวีลแชร์แก่ผู้ด้อยโอกาสในอุดรธานี

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในนามผู้สนับสนุนการนำเข้ารถเข็นโครงการ “มอบวีลแชร์” จากมูลนิธิ Joni and Friends Foundation (โจนี แอนด์ เฟรนด์ส ฟาวน์เดชัน) สหรัฐอเมริกา ร่วมกับสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, สโมสรโรตารีหมากแข้ง และมูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ฯ ลงพื้นที่มอบรถเข็นแก่เด็ก คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จำนวน 176 คน ในงาน “พิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน ในพระนามาภิไธย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยได้รับการต้อนรับอย่างดีจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี (พมจ.) ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ สมัย ศิริทองถาวร ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กรรมการผู้จัดการมูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ฯ กล่าวถึงที่มาของโครงการ พร้อมด้วย คุณวัธทนานนท์ เจริญศิริวรโชติ และ คุณเจนมิสร เจริญศิริวรโชติ ประธานโครงการมอบวีลแชร์ ร่วมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อเป็นการช่วยเหลือและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางที่ยังขาดโอกาสให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ คณะทำงานจากบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยทีมแพทย์และนักกายภาพบำบัดได้ร่วมกันจัดทำและปรับแต่งกายอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้รับวีลแชร์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำรงชีวิตประจำวัน พร้อมลงพื้นที่เดินทางไปมอบวีลแชร์ให้แก่ผู้พิการที่ไม่สามารถเดินทางมารับได้ด้วยตนเอง เพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงทุกพื้นที่อย่างแท้จริง
กิจกรรมนี้เป็นอีกหนึ่งพลังแห่งการร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืน ตามวัตถุประสงค์ (PURPOSE) ของบริษัทฯ “นำความมั่นใจให้ทุกชีวิต” ที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่กับการสร้างคุณค่าให้แก่สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อมั่นว่าคุณค่าที่แท้จริงของการให้ คือการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนในสังคม