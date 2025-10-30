สจล. ถวายความอาลัย และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

รศ. ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยการลงนามถวายความอาลัย ถวายพวงมาลัย วางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่านร่วมยืนสงบนิ่งเพื่อเป็นการไว้อาลัย เมื่อ 29 ตุลาคม 2568 ณ อาคารนวัตกรรมเฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) สจล.