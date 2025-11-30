xs
xsm
sm
md
lg

"คิบโชเก้" พร้อมคณะนักวิ่งมาราธอน ถวายความอาลัยพระบรมศพ “พระพันปีหลวง”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันอาทิตย์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2568 เวลา 15.50 น.- 16.00 น. คณะนักวิ่งของนายคิบโชเก้ ถวายความอาลัยพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง







"คิบโชเก้" พร้อมคณะนักวิ่งมาราธอน ถวายความอาลัยพระบรมศพ “พระพันปีหลวง”
"คิบโชเก้" พร้อมคณะนักวิ่งมาราธอน ถวายความอาลัยพระบรมศพ “พระพันปีหลวง”
"คิบโชเก้" พร้อมคณะนักวิ่งมาราธอน ถวายความอาลัยพระบรมศพ “พระพันปีหลวง”
"คิบโชเก้" พร้อมคณะนักวิ่งมาราธอน ถวายความอาลัยพระบรมศพ “พระพันปีหลวง”