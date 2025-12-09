ทัพภาค 1 ลุยเต็มกำลังชายแดนสระแก้วหลังกัมพูชาล้ำเส้น พบทุ่นระเบิด PMN-2 ใหม่

ทัพภาคที่ 1 ยืนยันปฏิบัติการตอบโต้เต็มกำลังปกป้องชายแดนสระแก้ว หลังกัมพูชายิงถล่มใส่พื้นที่ บ.หนองจานต่อเนื่อง พร้อมส่งกำลังพล-อาวุธหนักประชิด และตรวจพบ ทุ่นระเบิดใหม่ชนิด PMN-2 เตรียมนำมาใช้ยิงทำลายบ้านเรือนฝั่งไทย
วันนี้ (9 ธ.ค.) กองทัพภาคที่ 1 ขอยืนยันการปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่ชายแดน จ.สระแก้ว เป็นการดำเนินการตอบโต้ตามกฎการใช้กำลัง เพื่อปกป้องความมั่นคงของประเทศและความปลอดภัยของทหารและประชาชน จากการที่ฝ่ายกัมพูชามีการยิงเข้ามาในพื้นที่ บ.หนองจานตั้งแต่วานนี้ (8 ธ.ค.) ตลอดจนตรวจพบการเคลื่อนกำลังพลและอาวุธหนักเข้าประชิดชายแดน
อีกทั้งได้ตรวจพบทุ่นระเบิดใหม่ ชนิด PMN-2 ซึ่งฝ่ายกัมพูชาเตรียมการนำมาใช้ในพื้นที่ และยังใช้อาวุธหนักยิงใส่บ้านเรือนประชาชนจนได้รับความเสียหายในพื้นที่บ้านโคกทหาร ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา ซึ่งถือเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตประชาชนและอธิปไตยของไทย
กองทัพภาคที่ 1 โดย กกล.บูรพา ขอยืนยันว่าจะยังคงเดินหน้าปฏิบัติการอย่างเต็มกำลังความสามารถ ภายใต้กฎการปะทะและสิทธิในการป้องกันตนเอง จนกว่าภัยคุกคามในพื้นที่ชายแดน จ.สระแก้วจะยุติ เพื่ออธิปไตยของไทยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ