เปิดแผนยั่วยุเขมร! กัมพูชาจัดฉากก่อนเปิดฉากยิงใส่ไทย เจ็บ 2 นาย-ทัพภาค 2 ยันไทยไม่ตกเป็นเหยื่อ ย้ำใช้กำลังตามกรอบวินัยเข้ม

เปิดแผนชั่วเขมร! กัมพูชาจัดฉากยั่วยุ กัมพูชาเตรียมการก่อนเปิดฉากยิงใส่ไทย เจ็บ 2 นาย ทัพภาค 2 ชี้ไทยไม่ตกเป็นเหยื่อยั่วยุ ย้ำปฏิบัติตามกฎการใช้กำลังตามกรอบวินัยเข้ม
เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 68 รายงานข่าวจากกองทัพภาคที่ 2 เปิดเผยว่า จากสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาฝ่ายกัมพูชาได้เปิดฉากยิงทหารฝ่ายไทย โดยจากการรวบรวมข้อมูลคาดว่ากัมพูชาจะมีการเตรียมมาก่อนที่จะยิงมาฝั่งไทยตั้งแต่วานนี้ (7 ธ.ค.) ทำให้ทหารไทยได้รับบาดเจ็บ 2 นาย โดยเริ่มจากการเตรียมการของฝ่ายกัมพูชา ที่มีการโพสต์ลงสื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่องถึงการเตรียมความพร้อมในทุกด้านทั้งกำลังพล และอาวุธต่างๆ เพื่อเป็นการยั่วยุในทุกรูปแบบ
โดยทางฝ่ายไทยได้เตรียมความพร้อมในเรื่องนี้มาโดยตลอดและไม่หลงกลในการยั่วยุของฝ่ายทหารกัมพูชาที่จะให้ฝ่ายไทยได้ลงมือก่อน แต่ทหารไทยมีระเบียบวินัยที่เคร่งครัด จึงไม่เป็นไปตามเกมทางฝ่ายทหารกัมพูชา กระทั่งฝ่ายกัมพูชาได้เปิดฉากยิงทหารไทยได้รับบาดเจ็บวานนี้ 2 นาย