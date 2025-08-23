มามุกเดิม! เขมรปัดทหาร BHQ ลอบวางทุ่นระเบิดเนิน 350 โบ้ยเป็นข่าวปลอม

กระทรวงกลาโหมกัมพูชา อ้างทหารเขมรไม่ได้ลักลอบเข้ามาวางทุ่นระเบิดในดินแดนไทยบริเวณเนิน 350 ตามที่ฝ่ายไทยกล่าวหา ด้านเพจกรมประชาฯ เขมรโบ้ยเป็นข่าวปลอม
จากกรณีที่กองทัพภาคที่ 2 ของไทยตรวจพบการปฏิบัติการทางทหารของฝ่ายกัมพูชาในพื้นที่อธิปไตยไทย โดยเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568 เวลา 16.00 น. มีทหารกัมพูชาจำนวน 2–3 นาย ลักษณะการแต่งกายคาดว่าเป็นหน่วย BHQ ปฏิบัติการดักซุ่มและตรวจการณ์ฝ่ายไทย บริเวณทิศตะวันตกของเนิน 350 ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ห่างจากแนวเส้นปฏิบัติการเข้ามาในเขตอธิปไตยไทยประมาณ 100 เมตร จึงได้ทำการยิงขับไล่จนฝ่ายกัมพูชาหลบหนีไป และต่อมาตรวจสอบพบว่ามีการวางทุ่นระเบิดชนิด PMN-2 จำนวน 3 ลูกนั้น
ล่าสุดวันนี้(23 ส.ค.) สื่อมวลชนกัมพูชา รายงานอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมกัมพูชาว่า กองทัพกัมพูชาไม่ได้รุกล้ำดินแดนไทยและลักลอบวางทุ่นระเบิดตามที่โฆษกกองทัพบกไทยกล่าวหาและสื่อมวลชนไทยรายงาน พร้อมอ้างว่ากองทัพกัมพูชาได้ดำเนินการตามข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกัมพูชาและไทยอย่างต่อเนื่อง
ขณะที่เพจ PR Cambodian Government ของกรมประชาสัมพันธ์กัมพูชา ระบุว่า เนื้อหาที่สื่อมวลชนไทยนำเสนอดังกล่าวเป็นข่าวปลอม กองทัพกัมพูชายึดมั่นในระเบียบวินัยและปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัด และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางทุ่นระเบิดผิดกฎหมายตามที่ฝ่ายไทยกล่าวหา