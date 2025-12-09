สิ้นคิด!! กลาโหมเขมรฟ้องโลกกล่าวหาทหารไทยยิงควันพิษ - รุกล้ำอธิปไตยตลอดคืน

กระทรวงกลาโหมของกัมพูชา แถลงกล่าวหากองทัพไทย "เปิดฉากยิง" รุกล้ำอธิปไตยชายแดนตลอดคืน และกล่าวหาว่าทหารไทยก็ยิงควันพิษ โดยอ้างไทยผิดข้อตกลงสันติภาพ แสร้งเรียกร้องให้ไทยหยุดยิง
วันนี้ (9 ธ.ค.) เพจ “ក្រសួងការពារជាតិ” ของกระทรวงกลาโหมของกัมพูชา โพสต์ข้อความระบุว่า "ขอแจ้งสถานการณ์ตามแนวชายแดนกัมพูชา-ไทย กรณีกองทัพไทยเปิดอธิปไตยของกัมพูชาในภูมิศาสตร์ทหารหมู่ที่ 5 ตําบล Tmada commune อําเภอเวลเวง จังหวัดปุสสาต
กองทัพไทยดําเนินการยิงอย่างไม่มีการรบกวนตลอดทั้งคืนในหมู่บ้านภูมิศาสตร์ ภาค 5 ตั้งแต่เวลา 04:58 น. ถึง 05:25 น. กองทัพไทยใช้โดรนขนาดใหญ่ บินลูกเสือเข้าไปในภูมิศาสตร์ภูเขาตรงอล จากนั้นทหารไทยก็ยิงควันพิษเข้าพื้นที่ เวลา 05:30 ถึง 06:10 น. กองทัพไทยเริ่มยิงโดยใช้กระสุนขนาด 105 มม. ที่ตั้งช้างโอฟลก จนถึงตอนนี้ กองทัพไทยยังคงดําเนินกิจกรรมยิงต่อไป
กระทรวงกลาโหมและกองกําลังติดอาวุธกัมพูชายังคงเคารพและดําเนินการทุกการตัดสินใจของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างมั่นคงเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างสันติตามกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของแผ่นดินและความปลอดภัยของแผ่นดิน ชาวกัมพูชา
ฝั่งไทยละเมิดการหยุดยิงและ «แถลงการณ์ร่วมกันเกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพระหว่างกัมพูชาและ ประเทศไทย » ลงนามโดยกัมพูชาเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2025 การรุกรานอีกครั้งบนดินแดนของกัมพูชาโดยใช้กําลังทหาร
ในเวลาเดียวกัน กัมพูชาเรียกร้องให้ฝั่งไทยให้หยุดยิงและแถลงการณ์ร่วมกันอีกครั้งในกัมพูชา- ประเทศไทย ข้อตกลงสันติภาพลงนามเมื่อ 26 ตุลาคม 2025 ภายใต้พยานของประธานาธิบดี H.E. Donald Trump และนายกรัฐมนตรี H.E. ของมาเลเซีย อันวา อิบราฮิม ประธานาธิบดีแลกเปลี่ยนอาเซียน