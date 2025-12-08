“มาลี” แถลงอ้างไทยใช้ก๊าซพิษ-อาวุธหนักโจมตีกัมพูชา ละเมิดหยุดยิง ขณะเขมรไม่ได้ตอบโต้ วอนทั่วโลกร่วมประณาม

กระทรวงกลาโหมกัมพูชาออกแถลงการณ์ประณามไทย อ้างละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและปฏิญญาสันติภาพ ใช้อาวุธหนักโจมตีกัมพูชา บินเอฟ 16 ทิ้งระเบิด ยิงแก๊สน้ำตา-ควันพิษใส่หลายพื้นที่ โดยที่ฝ่ายกัมพูชาไม่ได้ตอบโต้ เรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศประณาม และให้ไทยรับผิดชอบ
วันนี้ (8 ธ.ค.) กระทรวงกลาโหมกัมพูชา ออกเอกสารแถลงข่าว โดย พล.ท.หญิง มาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ระบุว่า ขอแจ้งต่อสาธารณชน ผู้สื่อข่าวทั้งในและต่างประเทศ ให้ทราบถึงสถานการณ์บริเวณแนวชายแดนกัมพูชา-ไทยในวันนี้ว่า
ฝ่ายไทยได้ละเมิดข้อตกลงการหยุดยิง และ “แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยข้อตกลงสันติภาพระหว่างกัมพูชาและไทย” ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ลงนามเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2025 โดยได้กลับมาก่อเหตุรุกรานด้วยอาวุธต่อบูรณภาพแห่งดินแดนกัมพูชาอีกครั้ง ด้วยการใช้กำลังทางทหาร กระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาขอประณามอย่างรุนแรงที่สุดต่อการกระทำรุกรานอันป่าเถื่อน โหดร้าย และเป็นอาชญากรรมสงครามของราชอาณาจักรไทยต่ออธิปไตยและดินแดนของกัมพูชา
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2025 เวลาประมาณ 14.15 น. กองทัพไทยได้เริ่มการยิงโจมตีในพื้นที่พลาญธม จังหวัดพระวิหาร และได้ดำเนินต่อเนื่องมาถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2025 โดยกองทัพไทยเปิดการยิงโจมตีอีกครั้งตั้งแต่เวลา 05.04 น. จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันนี้ กองทัพไทยยังไม่ยุติการโจมตีในพื้นที่อานเสะ (ช่องอานม้า) และพื้นที่อื่นๆ อย่างต่อเนื่องและรุนแรง
ในพื้นที่กองทัพภูมิภาคที่ 4 การยิงโจมตีของกองทัพไทยมีการใช้อาวุธหนักและยุทโธปกรณ์หลากหลายประเภท เช่น ปืนเล็กยาว ปืนกล ปืนครก MT60 รถถัง ปืนใหญ่ขนาด 155 มม. ปืนกล 12.7 มม. รวมถึงใช้เครื่องบินรบ F-16 ทิ้งระเบิด เครื่องบิน AT-6 ทิ้งระเบิด โดรนทิ้งระเบิด และใช้แก๊สน้ำตาหรือควันพิษต่อกองกำลังกัมพูชาในพื้นที่ดังกล่าว
ต่อมาเวลา 13.36 น.ของวันนี้ กองทัพไทยได้ขยายพื้นที่ปฏิบัติการโจมตีไปยังต่างจุดในกองทัพภูมิภาคที่ 5 จังหวัดบันเตียเมียนเจย ทั้งในพื้นที่ที่กำลังตั้งรับเพื่อปกป้องดินแดนของตน ได้แก่ พื้นที่หมู่บ้านไพรจัน หมู่บ้านโชคชัย ตำบลโอไบชัน อำเภอโอโจรว และหมู่บ้านโกกเมียด อำเภอทโมก จังหวัดบันเตียเมียนเจย รวมถึงในอำเภอสมพูหลวน จังหวัดพระตะบอง
การกระทำที่เป็นการใช้กำลังอาวุธของกองทัพไทยครั้งนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องหลังจากได้ก่อเหตุหลายกรณีในช่วงหลายวันที่ผ่านมา ด้วยเจตนายุยงให้เกิดการปะทะ ทั้งนี้ กองทัพไทยได้ใช้อาวุธหนักหลายประเภทในพื้นที่กองทัพภูมิภาคที่ 5 ประกอบด้วย ปืนเล็กยาว ปืนครกขนาด 60 มม. ปืนครกขนาด 80 มม. ปืนกล 12.7 มม. และรถถัง กระทั่งถึงขณะนี้กองทัพไทยยังไม่หยุดการโจมตีแต่อย่างใด
แม้ว่าจะมีการโจมตีอย่างรุนแรงตั้งแต่วันที่ 7 ต่อเนื่องถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2025 แต่กองกำลังกัมพูชายังไม่ได้ยิงตอบโต้ โดยได้ยึดมั่นในความอดทนสูงสุด กองทัพกัมพูชามีความมุ่งมั่นโดยไม่หวั่นไหวในการปกป้องอธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดน และความปลอดภัยของประชาชนกัมพูชา เพื่อต่อสู้กับการรุกรานอันโหดร้ายของไทยต่อกัมพูชา
การรุกรานครั้งที่สองนี้เป็นการแสดงเจตนาชัดเจนของฝ่ายไทยที่จะรุกล้ำและยึดครองดินแดนประเทศเพื่อนบ้าน โดยใช้ “แผนที่ฝ่ายเดียว” ของตนเอง และใช้กำลังเพื่อเปลี่ยนแปลงเส้นพรมแดน ซึ่งขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศ และหลักการแห่งกฎบัตรสหประชาชาติ ทั้งยังเป็นภัยคุกคามครั้งใหญ่ต่อสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคและของโลก
การกระทำนี้เป็นการละเมิดข้อตกลงการหยุดยิงที่ทั้งสองประเทศตกลงร่วมกันเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2025 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยมีมาเลเซีย สหรัฐอเมริกา และจีนเป็นสักขีพยาน อีกทั้งเป็นการละเมิดแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยข้อตกลงสันติภาพซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2025 ซึ่งเกิดขึ้นจากความพยายามโดยตรงของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ และนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย อันวาร์ อิบราฮิม รวมถึงข้อตกลงทวิภาคีทั้งหลายในการประชุม GBC และ RBC
โดยนัยนี้ กัมพูชาขอเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศประณามการละเมิดแถลงการณ์สันติภาพระหว่างกัมพูชาและไทยของฝ่ายไทยครั้งแล้วครั้งเล่า และเรียกร้องให้ไทยรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อการละเมิดดังกล่าว กัมพูชาขอให้ไทยหยุดพฤติกรรมเป็นศัตรูโดยทันที ถอนกำลังออกจากดินแดนของกัมพูชา และหลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นภัยต่อสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค
กัมพูชาขอเรียกร้องให้ฝ่ายไทยกลับมาเคารพข้อตกลงหยุดยิง แถลงการณ์สันติภาพ และพันธกรณีทั้งหลายภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศอย่างจริงจัง ซื่อสัตย์ และสมัครใจโดยแท้จริง
กัมพูชายังคงมุ่งมั่นอย่างยิ่งในการเคารพและปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิง แถลงการณ์สันติภาพ และข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงไว้โดยสุจริตและมีความรับผิดชอบสูงสุด รวมถึงยึดมั่นในการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ สนธิสัญญา อนุสัญญา และข้อตกลงที่มีอยู่ ต่อต้านการข่มขู่หรือการใช้กำลัง และแสวงหาทางออกที่ยุติธรรม ถูกต้อง ยั่งยืน และเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศ
กระทรวงกลาโหมและกองทัพกัมพูชาจะปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด ในการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ และเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ในการปกป้องอธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดน และความปลอดภัยของประชาชนกัมพูชา โดยไม่ยอมให้ประเทศใดละเมิดดินแดนของตนโดยผิดกฎหมายเป็นอันขาด ไม่ว่าราคาใดก็ตาม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน
กรุงพนมเปญ วันที่ 8 ธันวาคม 2025
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบกของไทยระบุว่า ทหารกัมพูชาเป็นฝ่ายเปิดฉากโจมตีก่อนยิงปืนเล็กยาวใส่ไทยพื้นที่ภูผาเหล็ก‐พลาญหินแปดก้อน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 7 ธ.ค.ที่ผ่านมา หลังจากนั้นมีการยิงปะทะกันตลอดทั้งคืน จนถึงวันที่ 8 ธ.ค. ในช่วงเช้ามืด ได้มีการปะทะในพื้นที่ช่องอานม้า อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ทหารกัมพูชาได้ทำการยิงด้วยอาวุธปืนเล็กและอาวุธวิถีโค้งตั้งแต่เวลาโดยประมาณ 05.05 น.ซึ่งฝ่ายไทยได้ตอบโต้ตามกฎการปะทะด้วยอาวุธปืนเล็กและอาวุธวิถีโค้ง
และเมื่อเวลาประมาณ 07.00 น. ในพื้นที่ช่องบก อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี กองทัพบกได้รับรายงานว่าทหารกัมพูชาได้ยิงปืนใหญ่ใส่ฐาน “อนุพงศ์” บริเวณพื้นที่ช่องอานม้า อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ทำให้กำลังพลเสียชีวิต 1 นาย และได้รับบาดเจ็บ 13 นาย ฝ่ายไทยจึงได้เริ่มใช้อากาศยานเข้าโจมตีต่อเป้าหมายทางทหารในหลายพื้นที่เพื่อยับยั้งการโจมตีของอาวุธยิงสนับสนุนของทหารกัมพูชา