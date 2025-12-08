กัมพูชาแถลงการณ์! กล่าวหาไทยยิงก่อนบริเวณชายแดน - เรียกร้องยุติการสู้รบ หลังเหตุปะทะช่องอานม้า

พลโทหญิงมาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ โดยกล่าวหาว่า กองทัพไทยเป็นฝ่ายเริ่มยิงก่อน ทั้งยังอ้างว่ามีการยิงปืนครกหลายนัดใส่พื้นที่ปราสาทตาเมือนธมและปราสาทพระวิหาร พร้อมยืนยันว่ากัมพูชาไม่ได้ตอบโต้ และเรียกร้องให้รัฐบาลไทยยุติการสู้รบทั้งหมดเพื่อรักษาสันติภาพโดยทันที
จากกรณีเหตุปะทะบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ช่องอานม้า ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดวันนี้ (8 ธ.ค. 68) ซึ่งส่งผลให้ทหารไทยเสียชีวิต 1 นาย และบาดเจ็บ 4 นาย
ล่าสุด พลโทหญิงมาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมของกัมพูชา ได้ออกแถลงการณ์กล่าวหาว่า ฝ่ายไทยเป็นผู้เริ่มยิงก่อน และเรียกร้องให้ไทยยุติการสู้รบโดยทันทีแถลงการณ์ของ พลโทหญิงมาลี ระบุถึงการกระทำที่อ้างว่ามาจากกองทัพไทย ดังนี้
1.มีการกล่าวหาว่าไทยยิงก่อนที่จังหวัดพระวิหาร
2.มีการยิงปืนครกหลายนัดไปยังปราสาทตาเมือนธม
3.มีการยิงไปยังพื้นที่ปราสาทพระวิหาร
โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชายืนยันว่า กองกำลังกัมพูชาไม่ได้ยิงตอบโต้ แม้จะอ้างว่าถูกกองทัพไทยยั่วยุหลายครั้ง และยังคงติดตามสถานการณ์ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง นอกจากนี้ ทางการกัมพูชาได้แจ้งเรื่องไปยัง ทีมผู้สังเกตการณ์อาเซียน (AOT) แล้ว
พร้อมกันนี้ กัมพูชาได้เรียกร้องให้ไทยยุติการสู้รบทั้งหมด และให้หยุดคุกคามสันติภาพโดยทันที โดยย้ำว่ากัมพูชาปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อตกลงหยุดยิงตามข้อตกลงที่บรรลุในอดีต รวมถึงสนธิสัญญา อนุสัญญา และข้อตกลงที่มีอยู่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสวงหาทางออกที่เป็นธรรม ยั่งยืน และสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ