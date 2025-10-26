“ฮุนเซน” ไลฟ์สดกัมพูชาถอนอาวุธหนักตามข้อตลง เพจดังจวกสร้างภาพ ถอนรถถังแค่ 2 คันแต่ซุกไว้นับสิบคันที่แนวหน้า

“ฮุนเซน” ไลฟ์สด ทหารกัมพูชาเคลื่อนย้ายรถถังออกจากชายแดนด้านจังหวัดพระวิหาร อ้างทำตามข้อตกลงสันติภาพที่เพิ่งเซ็นที่มาเลเซีย ด้านเพจดังจวกเขมรสร้างภาพหลอกคณะผู้สังเกตการณ์ ถอนรถถังแค่ 2 คัน แต่ยังซุกไว้นับสิบคันที่แนวหน้า
วันที่ 26 ต.ค. เมื่อเวลา 20.59 น. เฟซบุ๊ก “Samdech Hun Sen of Cambodia” ของนายฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ได้ถ่ายทอดสดการปรับกำลังและถอนอาวุธหนักระยะแรกของกองทัพกัมพูชา ออกจากพื้นที่ชายแดนจังหวัดพระวิหาร และอีกหลายพื้นที่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ภายใต้การสังเกตการณ์ของคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน (AOT) ประจำกัมพูชา
ขณะที่สำนักข่าว Fresh News รายงานว่า ในคืนวันที่ 26 ตุลาคม 2568 กัมพูชาและไทยได้เริ่มถอนอาวุธหนักและยุทโธปกรณ์ระยะแรกบางส่วน จากพื้นที่ขัดแย้งบริเวณชายแดน เพื่อกลับสู่ฐานทัพเดิม ภายใต้การสังเกตการณ์ของทีมผู้สังเกตการณ์ของ AOT
การปรับกำลังอาวุธหนักและยุทโธปกรณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการลงนามตามถ้อยแถลงร่วมผลการหารือระหว่าง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีไทย กับ นายฮุุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อช่วงเช้าวันเดียวกันนี้ โดยมีนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธบิดีสหรัฐอเมริกา และนายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ในฐานะประธานอาเซียน ร่วมเป็นสักขีพยาน
หลังจากความตึงเครียดเกือบครึ่งปีและต่อสู้กันด้วยอาวุธ 5 วันในเดือนกรกฎาคมปีนี้ กัมพูชาและไทยได้บรรลุความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์ด้วยการบรรลุข้อตกลง ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่นำพาทั้งสองประเทศสู่การฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและประชาชนกัมพูชาและไทย และยังเป็นเส้นทางสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในฐานะเพื่อนบ้าน และสร้างโอกาสให้ทั้งสองประเทศอยู่ร่วมกันอย่างสันติและเจริญรุ่งเรือง
กัมพูชาขอเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการปฏิบัติตามแถลงการณ์ร่วมที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงสันติภาพนี้โดยสมบูรณ์และซื่อสัตย์ และจะยังคงความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศไทยและพันธมิตรทุกฝ่ายเพื่อให้แน่ใจว่าสันติภาพนี้จะยั่งยืนและนำมาซึ่งผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมให้กับประชาชนของทั้งสองประเทศ
อย่างไรก็ตาม เพจเฟซบุ๊ก “Army Military Force” ได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับการถอนอาวุธหนักของกัมพูชาว่า “นี่แหละเขมร! สร้างภาพรักสันติภาพ ถอนรถถังแค่ 2 คัน หวังตบตาคณะผู้สังเกตการณ์ฯ ทหารไทยพบเขมร ยังซุกรถถังนับสิบคันอยู่ในแนวหน้า”