กัมพูชาปฏิเสธข้อกล่าวหาไทยกรณีชาวจีนเหยียบทุ่นระเบิดเจ็บ อ้างทุ่นเก่า-ไม่มีบันทึกเข้าออกประเทศ

MGR ออนไลน์ - กระทรวงกลาโหมกัมพูชาปฏิเสธข้อกล่าวหาของไทยเกี่ยวกับเหตุทุ่นระเบิดระเบิดเมื่อวันที่ 29 พ.ย. ที่ทำให้ชาวจีนได้รับบาดเจ็บในพื้นที่ชายแดน
กระทรวงกลาโหมกัมพูชาระบุในข่าวประชาสัมพันธ์ว่า จากรายงานของภูมิภาคทหารที่ 5 ของกองทัพกัมพูชาระบุว่า เมื่อเวลา 15.20 น. ของวันที่ 29 พ.ย. หน่วยรักษาชายแดนที่ 503 ซึ่งประจำการอยู่ที่หมู่บ้านโจกเจย ต.โอเบยจาน อ.โอเจริว จ.บันเตียเมียนเจย ได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้น และจากการตรวจสอบในภายหลังยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นภายในทุ่งทุ่นระเบิดของกัมพูชาที่ปนเปื้อนไปด้วยวัตถุระเบิดเก่าที่ยังไม่ระเบิด ที่เป็นซากของความขัดแย้งในอดีต
คำชี้แจงของกระทรวงกลาโหมกัมพูชายังระบุว่า ชาวจีนที่ถูกระบุชื่อว่า SHI JINGUI ถือหนังสือเดินทางหมายเลข 2356975263 ที่ทางการไทยรายงานว่าเป็นเหยื่อนั้น ไม่มีชื่ออยู่ในบันทึกการเข้า-ออกประเทศของกัมพูชา ตามข้อมูลของกรมตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทย
“กระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดของฝ่ายไทย กัมพูชาเคารพและยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่เคยวางทุ่นระเบิดใหม่ นอกจากนี้ กัมพูชายังทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อกวาดล้างทุ่นระเบิดที่เหลือจากสงครามในอดีต เพื่อปกป้องชีวิต รับรองความปลอดภัย และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ขณะเดียวกันก็มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในความพยายามกำจัดทุ่นระเบิดที่นำโดยสหประชาชาติ” คำแถลงระบุ
กลาโหมกัมพูชายังระบุอีกว่า ในเรื่องการกำจัดทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมตามแนวชายแดนกัมพูชา-ไทย ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดกัมพูชา (CMAC) และศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดของไทย (TMAC) ภายใต้ชุดประสานงานร่วมเฉพาะกิจ (JCTF) ยังคงศึกษา ประเมิน และหารือเกี่ยวกับพื้นที่นำร่องในพื้นที่สำคัญอย่าง ที่บรรลุความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
“กัมพูชาขอเรียกร้องให้ไทยปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้บรรลุไว้แล้วอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ปฏิบัติการกวาดล้างทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมตามแนวชายแดนทั้งหมดจะต้องดำเนินการผ่าน JCTF และเป็นไปตามขั้นตอนปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานตามที่ได้ตกลงไว้” คำแถลงระบุ
ข่าวประชาสัมพันธ์จากกระทรวงกลาโหมฉบับนี้ยังยืนยันถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงฯ ในการส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ ความเป็นเพื่อนบ้านที่ดี และการระงับข้อพิพาทโดยสันติตามกฎหมายระหว่างประเทศ ตลอดจนการยึดมั่นในปฏิญญาร่วมว่าด้วยข้อตกลงสันติภาพระหว่างกัมพูชาและไทยที่ลงนามเมื่อวันที่ 26 ต.ค.2568.