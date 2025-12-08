กัมพูชาเปิดฉากยิงทหารไทยก่อน ถล่มหลายจุด ทัพภาค 2 ยันตอบโต้ตามหลักสากล ปกป้องอธิปไตยไทย พร้อมเปิดไทม์ไลน์ทหารกัมพูชายิงไทยช่วงเช้ามืดหลาย พื้นที่เข้ามาฝั่งไทย
เมื่อเวลา 06.50 น.วันที่ 8 ธ.ค. 68 รายงานข่าวจากกองทัพภาคที่ 2 เปิดเผยว่า ทหารกัมพูชาได้เปิดฉากยิงถล่มทหารไทยที่ห้วยตามาเรีย โดยฝ่ายไทยได้ยิงตอบโต้ตามกฎการปะทะสากล ทั้งนี้ในพื้นที่ยังมีการยิงตอบโต้ต่อเนื่อง
สำหรับไทม์ไลน์ทหารกัมพูชารุกหนักยิงใส่ไทยต่อเนื่องช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาในหลายพื้นที่
เมื่อเวลา 05.05 น. ในพื้นที่ช่องอานม้า ทหารกัมพูชาได้ใช้อาวุธปืนเล็กยาวยิงเข้า ใส่ฝ่ายไทย ในพื้นที่ตำรวจตระเวนชายแดน 793 (ตชด.793)
จากนั้น 05.11 น. พื้นที่ช่องอานม้าแดนไกล ทหารกัมพูชาได้ยิงปืนเล็กยาว
เพิ่มอีก 3 นัด
เวลา 05.21 น. ที่ฐานรากหญ้า เจ้าหน้าที่ทหารไทยได้ตรวจพบโดรน 2 ลำจากฐานแดนไกล
เวลา 05.23 น. พื้นที่ตลาดช่องอานม้า ทหารกัมพูชายิงปืนกล 1 ชุดใส่ฝ่ายไทย
เวลา 05.24 น. ฐานปฏิบัติการเจนศึกทำการยิงตอบโต้ป้องกันตัวตามหลักสากล ด้วยปืนกลจำนวน 1 ชุด ใส่ตลาดช่องอานม้า
เวลา 05.30 น. ฐานแดนไกล ตะวันออกทหารกัมพูชาทำการยิงปืนกลใส่ฝ่ายไทยอย่างต่อเนื่อง
เวลา 05.36 น. ฝ่ายไทยได้ทำการยิง ป้องกันตัว ตอบโต้ไปแล้วแต่ไม่มีการยิงตอบโต้กลับ
เวลา 05.57 น. รากหญ้าตรวจพบทหารกัมพูชาจำนวน 50 นายเดินเท้าจากกาสิโนขึ้นเนิน 677
เวลา 06.00 น. พื้นที่ห้วยบอน ทหารกัมพูชายิงปืนเล็กใส่ฝ่ายไทย 5 นัด
เวลา 06.07 น. พื้นที่ฐานต้นมะนาว และฐานห้วยบอน ทหารกัมพูชาได้ยิงปืน ค.ใส่ฝ่ายไทย พื้นที่ละ 1 นัด รวม 2 นัด
เวลา 06.11 น. มีกระสุน ค.ตกบริเวณบ่อดินหลังตลาดไท จำนวน 1 นัด
เวลา 06.17 น. เจนศึกตอบโต้ฝ่ายทหารกัมพูชาด้วย ค.60 ตามสัดส่วนหลักสากล
เวลา 06.23 น. มีกระสุน ค.ตกที่มั่น 3 ฐานริมผา