ส.ยิงปืนรณยุทธฯ มอบยุทธภัณฑ์ทางทหารเสริมศักยภาพชายแดนให้ทบ.

กองทัพบกรับมอบยุทธภัณฑ์ทางทหารจากสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธฯ เสริมศักยภาพป้องกันชายแดนไทย-กัมพูชา
พลโท วีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 ผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีรับมอบยุทธภัณฑ์ทางทหาร โดยมี พลตรี วิกรานต์ จันระมาด รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก ร่วมด้วย ซึ่งในครั้งนี้ดำเนินการโดยสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย นำโดย พลเอก เพิ่มศักดิ์ พวงสาโรจน์ นายกสมาคมฯ และ พลเอก หม่อมหลวง ทศนวอมร เทวกุล อุปนายกสมาคมฯ พร้อมคณะ เพื่อสนับสนุนและเสริมศักยภาพภารกิจป้องกันชายแดนไทย-กัมพูชา เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.68 ที่กองบัญชาการกองทัพบก
โอกาสนี้ แม่ทัพภาคที่ 2 ได้กล่าวขอบคุณสมาคมฯ ที่จัดหายุทธภัณฑ์ทางทหารซึ่งมีความสำคัญต่อการปกป้องอธิปไตยไทยตลอดแนวชายแดน พร้อมยืนยันว่ากองทัพภาคที่ 2 จะนำไปวางแผนจัดสรรและใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยในพื้นที่เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
การรับมอบยุทธภัณฑ์ในครั้งนี้จึงถือเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างกองทัพบกและสมาคมกีฬา รวมถึงเป็นการเสริมศักยภาพให้กองทัพบกสามารถปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตยและรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง พร้อมยืนยันถึงความพร้อมในการเฝ้าระวังและตอบสนองต่อสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มแข็ง