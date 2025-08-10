"แม้ว" ฝากเพื่อนซี้นำโดรน 10 ชุดมูลค่า 3 ล้านบาทมอบให้ ทบ. "แม่ทัพกุ้ง" เป็นตัวแทนรับมอบ

"ทักษิณ" ฝากผู้ช่วย รมต.สำนักนายกฯ นำโดรน 10 ชุด มูลค่า 3 ล้านบาท มอบให้กองทัพบก โดยมีแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นผู้แทนรับมอบ เสริมศักยภาพในการลาดตะเวน ป้องกันตัวเองของทหาร พร้อมเงินสนับสนุนอีก 5 หมื่นบาทจากคณะ ตท.10
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 10 ส.ค.68 ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี จ. นครราชสีมา พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย พล.ต.ณัฏฐ์ ศรีอินทร์ รองแม่ทัพภาค2 เป็นผู้แทนกองทัพบก ในการรับมอบอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) จำนวน 10 ชุด มูลค่ารวม 3,000,000 บาท (สามล้านบาท) จาก นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และเงินสนับสนุน จำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท) จากคณะนักเรียนเตรียมทหารรุ่น 10 โดยมี พล.ต.ต.สุรสิทธิ์ สังขพงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนในการส่งมอบ
พล.ต.ต.สุรสิทธิ์ เปิดเผยว่า นายทักษิณเป็นห่วงทหารชายแดน ที่ต้องเจอกับภัยคุกคามจากโดรนของฝ่ายตรงข้าม อีกทั้งได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด พร้อมฝากให้กำลังใจแม่ทัพภาค 2 และทหารทุกคน
พล.ต.ต.สุรสิทธิ์ กล่าวด้วยว่า นายทักษิณ เป็นผู้คิดและจัดหาโดรนชุดนี้มาด้วยตนเอง เพราะเห็นว่าเป็นความจำเป็นที่กองทัพต้องใช้ในการต่อสู้กับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ นอกจากนี้ ตนในฐานะ รุ่นพี่เตรียมทหารรุ่น 10 ได้มอบงบประมาณสนับสนุนอีก 50,000 บาท ไว้ใช้ดูแลทหาร
ทั้งนี้ พล.ต.ต.สุรสิทธิ์ เป็นเพื่อนเตรียมทหารรุ่น 10 ของนายทักษิณ ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ด้าน พล.ท.บุญสิน กล่าวว่า ในนามของกองทัพบก และ กองทัพภาคที่ 2 ขอขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบอุปกรณ์ให้ในวันนี้ ซึ่งถือว่ามีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อนำไปช่วยเสริมศักยภาพในการลาดตะเวน ป้องกันตัวเองของทหาร และปกป้องชายแดน เพื่อชาติเพื่อแผ่นดินไทยของเรา