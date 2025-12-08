ทอ.จัด F-16 เสิร์ฟไข่เขมรแต่เช้า หลังพบเตรียมยิงจรวดใส่พลเรือนไทย
วันนี้ (8 ธันวาคม 2568) เมื่อเวลาประมาณ 07.30 น. วาสนา นาน่วม นักข่าวสายทหาร รายงานสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ว่า "ตามคำเรียกร้อง! ทัพฟ้า ส่ง F-16 เสิร์ฟไข่เป็น Breakfast ให้เขมรแต่เช้าตรู่ #ทบรายงาน"
ทอ.ส่ง F-16 ขึ้นบิน เสิร์ฟไข่เป็นมื้อเช้าให้เขมรแล้ว ก่อนเขมรจะยิงจรวดใส่ประชาชนไทย หลังเมื่อคืนนี้จนถึงเช้ามืดตรวจพบเขมรมาร์กจุดเล็งพิกัดจรวดจะยิงเข้าในเขตไทย ลึก 31 กม. หวังเป้าหมายพลเรือนไทย ย้ำกองทัพอากาศไทยใช้สิทธิในการปกป้องอธิปไตยไทย และประชาชนชาวไทยตามหลักสากล
ไข่ 8 ลูกแบ่งเสิร์ฟให้ ‘กาสิโน’ ด้วย เหตุใช้เป็นฐานทหาร บินโดรน มาร์กพิกัดยิงไทย
ล่าสุดมีรายงานด้วยว่า ทหารไทยพลีชีพ 1 นาย บาดเจ็บ 2 ทหารเขมรยิงปืนใหญ่-เครื่องยิงลูกระเบิดใส่ “ฐานอนุพงศ์ ” ช่องบก