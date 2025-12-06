ไทม์ไลน์ก่อน"ณัฐวุฒิ"ดับ พบเพื่อนสาวมารับก่อนกลับมากลางดึก กล้องวงจรปิดบันทึกเสียงปริศนาร้องโอ๊ย

เปิดไทม์ไลน์ก่อนณัฐวุฒิเสียชีวิต ได้ยินเสียงปริศนาร้องโอ๊ย พบเพื่อนสนิทขับรถมารับ ก่อนกลับมาช่วงกลางดึก
ผู้สื่อข่าวได้ภาพจากกล้องวงจรปิด เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 68 เวลา 02.14 น. ขณะนายณัฐวุฒิ หรือนัท ผู้เสียชีวิต กลับมาถึงบ้านและเดินลงมาปิดประตูรั้วบานเล็ก เพื่อเปิดประตูรั้วด้วยประตูรีโมท และถอยรถยนต์ ยี่ห้อเมอร์เซเดส-เบนซ์ สีขาว เข้าไปจอดในบ้าน ขณะเดียวกันมี น.ส.ออ ขับรถยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า เอชอาร์-วี สีขาว (ป้ายแดง) ตามมารับนายณัฐวุฒิฯ ออกไปซื้อของก่อนจะกลับเข้ามาที่บ้านในเวลา 02.27 น.
เวลา 04.42 น. นายณัฐวุฒิฯ เดินถือของคล้ายลังกระดาษ (คาดว่าเป็นขยะ) เปิดประตูบานเล็กและยกกล่องดังกล่าวออกไปนอกบ้าน ก่อนจะเดินกลับเข้าบ้าน
เวลา 05.36 น. น.ส.โอ ได้เดินออกจากบ้านนายณัฐวุฒิฯ และเรียกโบลท์มารับ
เวลา 05.38 น. น.ส.ออ ได้เดินออกมาจากบ้านนายณัฐวุฒิฯ เพื่อขับรถกลับบ้าน
เวลา 06.52 น. นายต้น ได้สะพายถุงผ้าสีดำ เดินออกจากบ้านนายณัฐวุฒิฯ ไป
เวลา 07.23.53 น. ได้ยินเสียงร้อง “โอ้ย” (ไม่ทราบว่าเสียงใคร)
เวลา 07.33 น. นายต้น นั่งซ้อนท้ายรถจยย. (โบลท์) สีแดง กลับมาที่บ้านนายณัฐวุฒิฯ อ้างว่าลืมกระเป๋าสตางค์ และยังได้ยินเสียงกรนของนายณัฐวุฒิฯ อยู่ ใช้เวลาประมาณ 1 นาที ก่อนจะเดินออกจากบ้านไป