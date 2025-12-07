หาดใหญ่ต้องดีกว่าเดิม! ดร.เสรีลงพื้นที่พร้อมนายกฯ สำรวระบบป้องกันน้ำท่วม ย้ำเดินหน้าฟื้นเมือง

รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ พร้อมทั้งนายกฯ อนุทิน และคณะลงพื้นที่หาดใหญ่ ตรวจระบบป้องกันน้ำท่วม หลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย พร้อมเตรียมลงพื้นที่รอบใหม่กลางเดือนนี้ ย้ำ “หาดใหญ่ต้องดีกว่าเดิม”
วันนี้ (7 ธ.ค.) รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ได้โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊ก ระบุว่า ได้ร่วมเดินทางไปยังพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา พร้อมคณะของนายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล รวมถึงรองนายกรัฐมนตรี เพื่อสำรวจและประเมินศักยภาพของระบบป้องกันน้ำท่วม หลังสถานการณ์น้ำท่วมครั้งล่าสุดเริ่มคลี่คลาย และเมืองกลับมาคึกคักอีกครั้ง
รศ.ดร.เสรีระบุว่า ระหว่างการลงพื้นที่พบว่าถนนสายหลักและย่านธุรกิจเริ่มกลับมามีชีวิตชีวา การค้าขายเริ่มฟื้นตัว จากความร่วมมือของภาครัฐ เอกชน และประชาชน พร้อมย้ำว่าชาวหาดใหญ่ยังคงต่อสู้แม้เผชิญอุปสรรคจำนวนมาก โดยพบขยะสะสม-ถนนคันคลองแน่น ย้ำเร่งคืนพื้นที่ให้ประชาชน และการสำรวจเส้นทางน้ำในหลายคลอง ทั้งคลอง ร.1 ร.4 ร.5 คลองอู่ตะเภา และคลองหวะ พบว่ายังมีขยะสะสมจำนวนมาก โดยเฉพาะบริเวณถนนรองและซอยต่างๆ ทำให้การเดินทางลำบาก
นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานเร่งคืนพื้นที่ให้ประชาชนโดยเร็วที่สุด หลังพบหลายพื้นที่ยังมีบ้านเรือนถูกน้ำท่วมสูงระดับมิดหลังคา
รศ.ดร.เสรีระบุว่า เข้าใจความเดือดร้อนของชาวบ้าน เพราะตนเคยประสบภัยน้ำท่วมในปี 2554 ต้องอพยพออกจากบ้านนานกว่า 2 เดือน
พร้อมเผยว่า เตรียมลงพื้นที่รอบใหม่ 18-21 ธันวาคมนี้ ทีมงานจะเดินทางลงพื้นที่หาดใหญ่อีกครั้งเพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึกจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน ท้องถิ่น ภาคการค้า และอุตสาหกรรม เพื่อหาบทเรียน แผนป้องกัน และลดผลกระทบระยะยาวในอนาคต
พร้อมทิ้งท้ายว่าทีมงานกำลังทำงานแข่งกับเวลา และมั่นใจว่า “หาดใหญ่ต้องดีกว่าเดิม”
ทั้งนี้ รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต (Director of Climate Change and Disaster Center, Rangsit University) และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำ, สภาพอากาศ, และภัยพิบัติ ที่มักให้ข้อมูลและคำเตือนภัยแก่สาธารณะเกี่ยวกับสถานการณ์อากาศที่รุนแรง เช่น พายุ, ฝนตกหนัก, น้ำท่วม, และภัยหนาวในประเทศไทย
