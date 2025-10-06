ชัยนาท - น้ำท่วมชัยนาทขยายวงกว้าง รพ.สต. และ โรงเรียน ถูกน้ำท่วม ประกาศปิดเรียนก่อนกำหนด ขณะที่ชาวบ้านกว่า 1,200 ครัวเรือน เดือดร้อน บางคนต้องเดินลุยน้ำเข้าออกบ้าน เทศบาลเร่งจัดหา ไฟฟ้า ประปา ส้วม บรรเทาความเดือนร้อนให้คนหนีน้ำไปนอนบนถนน
วันนี้(6 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดชัยนาท ขยายวงกว้างมากขึ้น จากการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้คันดินกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณ วัดสมอ ต.โพนางดำออก อ.สรรพยา พังทลายลงมากว้างกว่า 20 เมตร ทำให้น้ำไหลทะลักเข้าท่วม 6 หมู่บ้าน บ้านเรือนกว่า 1,200 หลังคาเรือน ถูกน้ำท่วมสูง 20- 60 เซนติเมตร ชาวบ้านกว่า 4,800 คน ได้รับความเดือนร้อน ในจำนวนนี้กว่า 600 ครัวเรือน ต้องขนย้ายทรัพย์สิน รถยนต์ รถจักรกลการเกษตร และสัตว์เลี้ยง หนีน้ำขึ้นไปอาศัยบนถนนทางหลวงชนบท 3018 หรือ ถนนคันคลองมหาราช
ทำให้ถนนคันคลองมหาราช ตั้งแต่ ต.หาดอาษา ถึง ต.โพนางดำออก อ.สรรพยา ระยะทางกว่า 15 กิโลเมตร เหลือช่องจราจรเพียงช่องเดียว ทำให้รถสัญจรลำบากและติดขัดเป็นระยะๆ เจ้าหน้าที่จึงขอความร่วมมือ ผู้ใช้ทางหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่น เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่มาอาศัยบนถนน ขณะที่น้ำท่วมในหมู่บ้าน มีระดับสูงต่ำไม่เท่ากัน บางจุดน้ำท่วมสูง ชาวบ้านก็ใช้เรือสัญจรได้ แต่บางจุดน้ำท่วมแค่ตาตุ่ม -หัวเข่า ยังใช้เรือพายไม่ได้ ชาวบ้านก็ต้องเดินลุยน้ำเข้าออกบ้านแทน ทำให้การใช้ชีวิตลำบากมากขึ้น
ด้านทางเทศบาลตำบลโพนางดำออก เร่งให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่หนีน้ำขึ้นไปอยู่บนถนน นายมนตรี คุ้มเขตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโพนางดำออก เปิดเผยว่า ในช่วง 1 เดือน ที่ผ่านมา ทางเทศบาลได้ทำคันดินและกระสอบทรายกั้นน้ำตลอดแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วยป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ได้ แต่หลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยา เพิ่มระบายน้ำในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ประกอบกับมีฝนตกหนักในพื้นที่ ทำให้คันดินบริเวณวัดสมอ เกิดการยุบตัวและพังทลายลง ทำให้น้ำไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ ม.3 ทันที และท่วมต่อเนื่องไปยัง ม.2 ม.1 ม.4 ม.5 และ ม.6 บางส่วน
ขณะนี้เหลือ ม.7 และ ม.6 บางส่วนที่ยังไม่ถูกน้ำท่วม ก็ต้องทำการป้องกันกันต่อไป ส่วนบ้านเรือนประชาชนที่ถูกน้ำท่วมกว่า 1,200 ครัวเรือน มีกว่า 600 ครัวเรือน ขนข้าวของเครื่องใช้ยานพาหนะและสัตว์เลี้ยง ขึ้นไปอาศัยอยู่บนถนนคันคลองมหาราช ซึ่งทางเทศบาลได้อำนวยความสะดวกให้อย่างเต็มที่ โดยได้มีการต่อสายไฟฟ้า ไปตามเต็นท์และเพิงพักต่างๆที่ชาวบ้านอาศัยอยู่ รวมทั้งนำถังบรรจุน้ำไปติดตั้งตามจุดต่างๆ และนำน้ำประปาไปเติมในถังเป็นระยะๆ ส่วนห้องสุขา ขณะนี้กำลังเร่งดำเนินการติดตั้งให้ชาวบ้านได้มีใช้ทุกจุด
ขณะที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนางดำออก บริเวณชั้น 1 ของอาคาร และบ้านพักเจ้าหน้าที่ ได้ถูกน้ำท่วมสูงประมาณ 30 เซนติเมตร โชคดีที่ก่อนหน้านี้ ได้ขนย้ายเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์และยาเวชภัณฑ์ต่างๆ หนีน้ำขึ้นไปไว้บนชั้นสองแล้ว จึงไม่มีอะไรเสียหาย เจ้าหน้าที่ได้ขนย้ายอุปกรณ์และยาเวชภัณฑ์บางส่วน ขึ้นไปตั้งเต็นท์ริมถนนคลองมหาราช เพื่อเป็นจุดให้บริการดูแลประชาชนที่ประสบภัย แต่หากคนไหนไม่สามารถออกจากบ้านได้ เจ้าหน้าที่และ อสม. ก็จะนั่งเรือเข้าไปดูแลถึงที่บ้าน
ส่วนที่บริเวณ วัดมะปราง และ โรงเรียนวัดมะปราง ม. 5 ต.โพนางดำออก ก็เริ่มมีน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่โดยรอบแล้ว ทางโรงเรียนวัดมะปราง จึงประกาศปิดภาคเรียนก่อนกำหนด โดยจากเดิมที่กำหนดปิดเรียนวันที่ 10 ต.ค.68 แต่เพราะน้ำท่วมหมู่บ้าน ทำให้นักเรียนเดินทางมาลำบาก และตัวโรงเรียนเองก็ใกล้จะถูกน้ำท่วม จึงประกาศปิดภาคเรียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ส่วนโรงเรียนวัดสมอ ได้ปิดเรียนไปก่อนแล้ว เพราะถูกน้ำท่วมสูง