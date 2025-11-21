ชาวชัยนาท ยังใช้ชีวิตลำบาก แม้น้ำน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลดต่อเนื่อง แต่ยังท่วมสูง

ชัยนาท - ระดับน้ำเจ้าพระยาหลังเขื่อนลดลงอีก 12 ซม. แต่พื้นที่ลุ่มต่ำ อ.สรรพยา ยังจมน้ำสูงกว่า 1 เมตร ชาวประมงพื้นบ้านจับปลาไม่ได้เพราะน้ำเน่าเสีย ต้องดัดแปลงเรือหาปลามารับส่งชาวบ้านเพื่อประคองรายได้ช่วงน้ำท่วม
วันนี้ (21 พ.ย. ) ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา พบว่าปริมาณน้ำยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยสถานีวัดน้ำ C2 จ.นครสวรรค์มีอัตราการไหลผ่าน 2,622 ลบ.ม./วินาที ขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาได้ปรับลดการระบายน้ำลงเหลือ 2,570 ลบ.ม./วินาที ส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนในพื้นที่ อ.สรรพยา ลดลงจากเมื่อวาน 12 เซนติเมตร แต่ยังคงล้นตลิ่งหลายจุด
ในพื้นที่ ต.บางหลวง ระดับน้ำลดลงราว 50 เซนติเมตร แต่ยังสูงกว่า 1 เมตร ชาวบ้านยังต้องใช้เรือสัญจรเข้า–ออกหมู่บ้าน พร้อมทั้งต้องหาทางปรับตัวหารายได้ใหม่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังวิกฤต
นายสมชาย คงทรัพย์ อายุ 63 ปี ชาว ต.บางหลวง เล่าว่า ปกติทำอาชีพหาปลา แต่ตั้งแต่เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำจำนวนมาก ทำให้น้ำไหลแรง ปลาถูกพัดออกจากพื้นที่ อีกทั้งน้ำที่ท่วมตามทุ่งนาก็เริ่มเน่าเสีย ไม่มีปลาให้จับขาย จึงขาดรายได้และรู้สึกเครียด เพราะเพิ่งลงทุนซื้ออุปกรณ์จับปลาชุดใหม่
ด้วยความจำเป็นจึงต้องปรับเปลี่ยนมาใช้เรือหาปลาทำเป็นเรือรับจ้าง รับ–ส่งชาวบ้านในหมู่บ้าน โดยคิดค่าโดยสารเที่ยวละ 30–50 บาท แม้จะไม่คุ้มค่าน้ำมัน แต่ดีกว่าไม่มีรายได้เลย และยังช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยเช่นเดียวกัน
ด้าน ต.โพนางดำออก บริเวณสะพานสรรพยา ระดับน้ำเจ้าพระยาแม้ลดลงต่อเนื่อง แต่ยังล้นตลิ่ง โดยที่ตลาดนัดวัดวังสาครยังมีน้ำท่วมสูงประมาณ 30 เซนติเมตร พ่อค้าแม่ค้าต้องขยับแผงขึ้นไปตั้งขายบนนถนนคันคลองมหาราช แต่ตลาดยังเปิดขายตามปกติ ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมยังสามารถออกมาซื้ออาหารและของใช้จำเป็นได้
สถานการณ์น้ำแม้เริ่มคลายตัว แต่หลายหมู่บ้านใน อ.สรรพยา ยังคงใช้เรือสัญจรและเผชิญน้ำท่วมหนักต่อเนื่อง ชาวบ้านต่างรอคอยให้ระดับน้ำลดลงจนกลับสู่ภาวะปกติในเร็ววัน