"ส.ส.ไอซ์" วิเคราะห์ ทำไมซีเกมส์ถึงออกมาปังขนาดนี้? ชี้ส่อทุจริตส่วนต่าง โยง "ธรรมนัส" ผู้รับผิดชอบความปัง

"ส.ส.ไอซ์" พรรคประชาชน วิเคราะห์มหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ถามแรง "ทำไมซีเกมส์ถึงออกมาปังขนาดนี้?" ชี้ ซีเกมส์ปังเพราะเปลี่ยนรัฐบาลและมีผลกระทบถึงสัดส่วนของส่วนต่างทำให้งบประมาณถูก "เก็บหมด" พร้อมชี้เป้าความรับผิดชอบไปที่รัฐมนตรีเจ้าภาพใหญ่จาก "พรรคกล้าธรรม" กล่าวถึง ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า ในฐานะประธาน กกท.
เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. เฟซบุ๊ก “รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork” หรือ ไอซ์ รักชนก ศรีนอก สส.เขต 28 กรุงเทพฯ พรรคประชาชน ได้ออกมาโพสต์ข้อความวิเคราะห์ถึงการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ซึ่งถูกตั้งคำถามถึงคุณภาพการจัดงานในหลายด้านและกล่าวถึง ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
โดยระบุข้อความว่า "คำถามว่าทำไม ซีเกมส์ ถึงออกมา ปัง ขนาดนี้?
คำตอบง่ายๆก็คือพอเปลี่ยนรัฐบาลแล้ว อะไรๆก็เปลี่ยน เปลี่ยนนโยบาย เปลี่ยนคนทำงาน เปลี่ยนผู้รับเหมา แล้วก็ยังเปลี่ยน “สัดส่วนของส่วนต่าง” แกอย่าคิดมาก เราหมายถึงในเมื่องบมันน้อยก็เลยต้องประหยัดไง คุณภาพของต่างๆก็อาจจะต้องลดลงมา ให้มันสอดคล้องกับราคาที่เงินจ่ายไปจริงๆ ตั้งแต่ค่าป้ายต่างๆ ค่าซ้อมส้วม ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ค่าที่พัก ค่าบริหารจัดการ ค่าพิธีการ ค่านั้นค่านี่ต่างๆ ทุกอย่างต้องเก็บหมด
อีกทั้งเจ้าของงานเค้าก็อยากจะใช้เจ้าประจำที่รู้มือ รู้งาน รู้รับรู้จ่ายรู้แบ่งปัน รวมถึงรสนิยมธีมงานที่ตรงใจผู้มีอำนาจ สิ่งต่างๆก็เลยถูกเป็นสไตล์นักการเมืองท้องถิ๊น ท้องถิ่น ดังเช่นที่เห็นอินโฟป้ายโฆษณาต่างๆ แถมการบริหารจัดการวิกฤติ ณ ตอนนี้ก็คุณภาพก็ตามโควต้ารัฐมนตรี
และแน่นอนว่า รัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เจ้าภาพใหญ่งานซีเกมส์ครั้งนี้นั้นมาจากกกก แต่น แตน แต๊นนนนนน
*เปิดเสียงแบบลำโพงรถแห่* พ ร ร ค ก ล้ า ธ ร ร ม
แถมยังมี นายธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นประธานคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยไปอีก ประเทศไทยเราจะโชคดีอะไรเช่นนี้
ได้เห็นฝีมือพรรคกล้าธรรมชัดๆอีกเรื่องแล้ว เอาปรบมือสิรออะไร
ป้ายซีเกมส์ แต่คนใหญ่กว่าโลโก้ แถมยังไม่มีข้อมูลการแข่งขันอะไรใดใดทั้งสิ้นในป้ายนี้ แม้แต่คิวอาร์โค้ดให้แสกนไปดูข้อมูลต่ออะไรก็ไม่มี งานระดับภูมิภาคหน้าตาของประเทศชาติที่จัดแบบแบบบ้านๆกันเองอะเนอะ เอ้า อยากได้หน้าก็ต้องช่วยกันโปรโมทให้เค้าเยอะหน่อย พวกเราช่วยกันแชร์"