สหพันธ์กีฬาจ่อลงดาบกัมพูชา เหตุถอนทัพร่วมซีเกมส์ทั้งที่ส่งชื่อแข่งขัน

โอลิมปิคไทยยืนยันยอดนักกีฬาไทยลงล่าเจ้าทองซีเกมส์ 1,531 คน จาก 50 ชนิดกีฬากับอีก 3 กีฬาสาธิต พร้อมยันมีความพร้อมเต็มที่ "ผศ.พิมล ศรีวิกรม์" ย้ำจะพยายามเร่งช่วยสมาคมกีฬาฯตามปัญหาเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาที่ กกท.และกองทุนฯยังค้างจ่าย 4 เดือน ตั้งแต่ ส.ค.ที่ผ่านมา ด้าน "ดาโต๊ะเสรี ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ ยันกัมพูชาต้องรับสภาพถูกลงโทษหลังถอนตัวงดส่งแข่ง 9 กีฬาทั้งที่ส่งชื่อยืนยันเข้าระบบแข่งแล้ว เผยตะกร้อโลกออกตัวเจ้าแรกสั่งแบนห้ามลงแข่งเอเชียนเกมส์ ที่ญี่ปุ่นปีหน้าแล้ว ส่วนไตรกีฬานายกสมาคมฯโวย กัมพูชาส่งผู้เล่น 11 คน เป็นฝรั่งเศส 10 คน อีก 1 คนเป็นจีน แถมสถิติที่ส่งมาดีระดับโลก 10 กม.ทำเวลา 28 นาที พร้อมเตรียมส่งเรื่องถึงสหพันธ์โลกดูกฎระเบียบว่าทำได้หรือไม่
ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ประธานมนตรีซีเกมส์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ร่วมด้วย ดาโต๊ะซรี ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ และ ซีอีโอ สหพันธ์กีฬาซีเกมส์, นายธนา ไชยประสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ และ หัวหน้านักกีฬาไทยชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ห้องประชุม 1 คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 พ.ย.68 โดยมีคณะกรรมการฯ, ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย และ สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีวาระสำคัญที่หารือกัน คือ การเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ของไทย รวมถึงการรับฟังปัญหาในการเตรียมนักกีฬาของแต่ละสมาคมฯ ซึ่งดาโต๊ะซรี ชัยภักดิ์ ได้ยืนยันล่าสุด ณ เวลานี้ว่า คณะกรรมการโอลิมปิคกัมพูชา ได้แจ้งขอถอนส่งนักกีฬาเข้าร่วมซีเกมส์ ครั้งที่ 33 เพิ่มมาอีก 1 ชนิดกีฬา คือ วอลเลย์บอล โดนก่อนหน้านี้ขอถอนไปแล้ว 8 ชนิดกีฬา ซึ่งทำให้เหลือนักกีฬากัมพูชาที่ยังจะเข้าร่วมแข่งขัน อีก 12 คือ ว่ายน้ำ, กรีฑา, อีสปอร์ต, ฟันดาบ, ยิมนาสติก, ยูยิตสู, คิกบ็อกซิ่ง, เทควันโด, ขี่ม้า, เจ็ตสกี, ไตรกีฬา และ เทคบอล ส่วนกีฬาที่ถอนไป 9 ชนิดกีฬา คือ ยูโด, คาราเต , ปัญจักสีลัต, เปตอง, มวยปล้ำ, วูซู, ฟุตบอล, เซปักตะกร้อ และ วอลเลย์บอล
ดร.วิจิตร สิทธินาวิน นายกสมาคมกีฬาไตรกีฬาแห่งประเทศไทยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในส่วนของ ไตรกีฬา เป็นหนึ่งชนิดกีฬาที่กัมพูชา ไม่ถอนแข่งแน่นอน เพราะจากรายชื่อที่ส่งมาแข่งซีเกมส์ครั้งนี้ 11 คนเป็นนักกีฬาฝรั่งเศสถึง 10 คน เป็นนักกีฬาจีน 1 คน และผู้ฝึกสอนก็เป็นชาวฝรั่งเศส เท่าที่ทราบเขาตั้งเป้าที่จะคว้า 4 เหรียญทอง จาก 11 รายการ ซึ่งสถิติที่ส่งมาเป็นนักกีฬาทั้ง 11 คน มีสถิติเทียบเท่าระดับโลก โดยวิ่ง 10 กม.ด้วยเวลา 28 นาที ตอนนี้ก็ต้องมองว่า เขามีการดึงนักกีฬาต่างชาติมาแข่งได้อย่างไร
ในเรื่องนี้ ศ.ดร.เจริญ วรรธนะสิน รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ได้แนะนำให้รีบเช็คไปทางสหพันธ์ไตรกีฬาเอเชียและสหพันธ์ไตรกีฬาโลก ว่า ระเบียบการโอนย้ายนักกีฬาเป็นแบบไหน และ กัมพูชา ใช้หลักเกณฑ์ในการโอนสัญชาติมาอย่างไร ใช้หลักเกณฑ์ไหน ถ้าผิดก็ต้องแจ้งทางกัมพูชาโดยด่วน
ทั้งนี้ ไตรกีฬา รับที่จะเร่งประสานไปยังสหพันธ์ฯ เพื่อขอข้อมูลดังกล่าวทันที และพร้อมจะยึดหลักเกณฑ์ของสหพันธ์นานาชาติเป็นหลัก
ดาโต๊ะเสรี ชัยภักดิ์ กล่าวอีกว่า เรื่องเบี้ยเลี้ยงที่จะต้องจ่ายให้นักกีฬาและ ผู้ฝึกสอนสำหรับกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ตนได้รับฟังจากทุกสมาคมกีฬาที่ล่าสุด การกีฬาแห่งประเทศไทย ยังติดค้างการจ่ายอยู่ 4 เดือน คือ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม หรือบางสมาคมก็ตั้งแต่กันยายน มาจนถึงวันที่ 6 ธันวาคม ซึ่งตนได้สอบถามไปยังการกีฬาฯ แล้วได้รับคำตอบว่า เบี้ยเลี้ยงเดือน ส.ค.-ก.ย.เป็นงบประมาณปี 68 ตอนนี้ติดอยู่ที่กรมบัญชีกลาง ขณะที่งบปี 69 ตอนนี้สามารถจ่ายให้ได้โดยจะแบ่งจ่ายเป็น 2 งวด คือ งวดแรก เป็นการจ่ายของเดือน ต.ค.- วันที่ 20 พ.ย.เท่านั้น ส่วนงวดสอง คือตั้งแต่ วันที่ 21 พ.ย.-6 ธ.ค.หากสมาคมกีฬาไหนอยากรับงวดเดียวตั้งแต่ ต.ค.-6 ธ.ค. ก็ให้มายื่นเรื่องตั้งแต่วันที่ 7 ธ.ค.เป็นต้นไป
นอกจากนี้ ดาโต๊ะเสรี ชัยภักดิ์ ได้ฝากผู้แทนการกีฬ่าแห่งประเทศไทย ผู้ที่ดูแลด้านเทคนิคกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ไปดูด้านการยืนยันรายชื่อนักกีฬาของต่างประเทศ โดยเฉพาะ ฟิลิปปินส์ ที่ได้มีการต่อว่าผ่านมายังตนว่า ขณะนี้เขาไม่สามารถจองตั๋วให้นักกีฬาเพื่อเดินทางมาประเทศไทยได้ เพราะทางฝ่ายเทคนิคยังไม่รับรองรายชื่อนักกีฬาให้
ด้านนายธนา ไชยประสิทธิ์ กล่าวในฐานะหัวหน้านักกีฬาทีมชาติไทย ครั้งที่ 33 ได้รายงานความคืบหน้าการเตรียมนักกีฬาไทย ว่า ล่าสุดได้มีการแจ้งยืนยันรายชื่อ ชนิดกีฬา ประเภทกีฬา และ การเข้าพักของนักกีฬาไทยต่อฝ่ายจัดการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจำนวนนักกีฬาไทยที่จะเข้าร่วมแข่งซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ทั้งหมด 50 ชนิดกีฬา มีทั้งสิ้น 1,531 คน แบ่งเป็นนักกีฬาชาย 833 คน, นักกีฬาหญิง 698 คน นอกจากนี้ยังมีกีฬาสาธิตอีก 3 กีฬา
"สำหรับกีฬาที่จะแข่งขันก่อนพิธีเปิดมี 6 ชนิด คือ ฟุตบอลชาย-หญิง, ขี่ม้าโปโล, เบสบอล, แบดมินตัน, ฮอกกี้ และ แฮนด์บอล ซึ่งในวันที่ 3 ธ.ค.นี้ ฟุตบอลชาย รอบแรก ไทย จะพบ ติมอร์ เลสเต ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน และ ขี่ม้าโปโล ซึ่งนักกีฬาไทยมีความพร้อมสำหรับกีฬาซีเกมส์ครั้งนี้แล้ว" นายธนา กล่าว
ในช่วงท้ายที่ประชุมได้อนุมัติ ตั้งนายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา รองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย เป็นหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยเข้าร่วมการแข่งขัน มหกรรมกีฬา เอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 6 ที่เมืองซานย่า ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 22-30 เม.ย.69
ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคฯ กล่าวหลังการประชุมว่า ในเรื่องของเงินเบี้นเลี้ยงนักกีฬาที่ตกค้างอยู่นี้ได้มอบหมายให้ที่ปรึกษาคณะกรรมการโอลิมปิคฯช่วยตามเรื่องกับกรมบัญชีกลางให้อีกทีว่าติดขัดตรงไหนจะแก้ไขอย่างไร ส่วนเรื่องการเตรียมนักกีฬาในส่วนที่โอลิมปิคต้องรับผิดชอบขณะนี้ทุกอย่างค่อนข้างพร้อมสำหรับการแข่งขันโดยเฉพาะกีฬาที่จะแข่งก่อน อย่างฟุตบอลชายที่จะลงเตะวันที่ 3 ธ.ค.นี้
"ส่วนการทำงานของโอลิมปิคฯ หลังจบซีเกมส์เราจะเร่งเดินหน้าหาผู้สนับสนุนหลักกับบริษัทภาคเอกชน เนื่องจากโอลิมปิคฯ มีแผนที่จะทำงานด้านกีฬาอย่างเต็มระบบครอบคลุททั้ง เยาวชน ทั่วไป และ สูงอายุ การจะคาดหวังจากเงินกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติอย่างเดียวไม่พอแน่นอนเมื่อดูจจากปัญหาการเงินของสมาคมกีฬาที่ผ่านมา" ผศ.พิมล กล่าว
ดาโต๊ะเสรี ชัยภักดิ์ กล่าวว่า ตนยังมีความเชื่อมั่นว่า ซีเกมส์จะเดินหน้าไปสู่ความสำเร็จได้แน่นอน แม้ขณะนี้มีปัญหาให้ต้องเร่งแก้มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถอนตัวของกัมพูชาใน 9 ชนิดกีฬา ซึ่งค่อนข้างกระทันหันและมีผลต่อระบบการขัดการแข่งขัน เรื่องนี้ก็ต้องมีการพิจารณาดำเนินการปรับเป็นเงินหรือลงโทษทางอื่นก็ต้องว่ากันไป โดยเฉพาะกีฬาเซปักตะกร้อ สหพันธ์เซปักตะกร้อโลก และแห่งเอเชีย ได้แจ้งมาว่าจะลงโทษกัมพูชาด้วยการห้ามเข้าร่วมการแข่งกีฬาเอเชียนเกมส์ ที่ญี่ปุ่นในปีหน้า ขณะที่กีฬาอื่นก็ขึ้นสหพันธ์กีฬานั้นๆจะเป็นผู้พิจารณา เพราะเป็นการทำผิดกฎถอนตัวหลังจากได้ยืนยันส่งรายชื่อนักกีฬาเข้าสู่ระบบการแข่งขันแล้ว ส่วนที่เหลือ 12 ชนิดกีฬาเข้ายืนยันว่าจะไม่มีถอนเพิ่มอีกแล้ว
ขณะที่เรื่องเงินรางวัลนักกีฬาที่มีการผลักดัน โดยคณะกรรมการโอลิมปิคฯ ที่อยากให้มีการเพิ่มให้นักกีฬาจากยอดเดิมที่ได้รับอยู่นั้น ดาโต๊ะเสรี ชัยภักดิ์ กล่าวว่า ตอนนี้ทราบจาก ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่า ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี จะพยายามหาช่องทางในการเพิ่มให้ แต่อาจจะไม่ได้เท่ากับที่เสนอไป แต่ตนก็มองว่าเป็นข่าวที่ดี และมั่นใจว่าท่านรองนายกฯ ก็พยายามหาแนวทางในการเพิ่มให้อยู่แล้วขอให้นักกีฬามีขวัญกำลังใจที่ดีและตั้งใจทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อให้กีฬาซีเกมส์ครั้งนี้เป็นมหกรรมกีฬาที่สร้างความสุข ปลอบขวัญคนไทยในยามที่เกิดวิกฤติภัยธรรมชาติในช่วงที่ผ่านมาด้วย