วิจารณ์สนั่น! เปรียบป้ายโปรโมตกีฬาไทยปี 2541 กับซีเกมส์ 2568 ผ่านมา 27 ปี ทำไมดูเชยกว่าเดิม?

โลกออนไลน์ลุกเป็นไฟ หลังเพจดังเผยภาพเทียบป้ายประชาสัมพันธ์กีฬาเอเชียนเกมส์ปี 2541 กับป้ายซีเกมส์ 2568 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ผู้คนตั้งคำถามหนัก ทำไมดีไซน์ยุคนี้กลับดูเก่าล้าสมัยกว่าเมื่อ 27 ปีก่อน ทั้งที่เทคโนโลยีและงบประมาณพัฒนาไปไกลกว่าเดิมมาก
วันนี้ (4 ธ.ค.) เพจ “โบราณนานมา” ได้โพสต์ภาพเปรียบเทียบป้ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติที่ประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพห่างกันกว่า 27 ปี จุดประเด็นดรามาบนโลกโซเชียลฯอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับ “ความเชยของดีไซน์ป้ายยุคปัจจุบัน”
โดยภาพแรกเป็นป้ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 13 ปี พ.ศ. 2541 ที่จัดขึ้นในกรุงเทพมหานคร ขณะที่ภาพล่างเป็นป้ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ปี พ.ศ. 2568 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 หรือซีเกมส์ 2025 โดยจัดระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม พ.ศ. 2568 / ค.ศ. 2025 การเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ครั้งนี้ของประเทศไทยจะเป็นครั้งที่ 7 นับตั้งแต่จัดการแข่งขันมา ปีที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันในปี ค.ศ. 1959, 1967, 1975, 1985, 1995 และ 2007
ทั้งนี้ ผู้ใช้โซเชียลฯ จำนวนมากแสดงความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า ป้ายจากปี 2541 กลับดูสวยงาม โปร่งตา และมีความเป็นสากลมากกว่า ในขณะที่ป้ายของซีเกมส์ปี 2568 ถูกวิจารณ์ว่าคล้ายงานออกแบบยุคเก่า สีสันไม่ดึงดูด และดูไม่ทันสมัยสมกับยุค 2025 พร้อมทั้งหลายคนตั้งคำถามถึงการออกแบบและการอนุมัติผลงานว่าเหตุใด แม้เวลาจะผ่านไปกว่า 27 ปี แต่การพัฒนาในด้านงานดีไซน์ของโครงการภาครัฐกลับไม่ก้าวหน้าตามเทคโนโลยีและยุคสมัย บางรายถึงกับระบุว่า “ยุค 90 ยังดูดีกว่ายุคนี้” ทำให้โพสต์ดังกล่าวเกิดกระแสถกเถียงอย่างดุเดือดในโลกออนไลน์