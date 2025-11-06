ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ยิงสดมากที่สุดในประวัติศาสตร์ NBT แม่ข่าย-แฟนกีฬาดูถ่ายทอดสดจุใจแน่นอน

มหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 จะมีการถ่ายทอดสดมากที่สุดในประวัติศาสตร์กว่า 30 กีฬา ผ่านสถานีโทรทัศน์เอ็นบีที เป็นแม่ข่ายและสถานีพันธมิตรครอบคลุมทุกแพลตฟอร์ม ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เผยการเลือกชนิดกีฬาเน้นกีฬาสากลและเป็นกีฬายอดนิยม หรือต่อยอดไปถึงระดับเอเชียนเกมส์ หรือโอลิมปิกเกมส์ ยืนยันแฟนกีฬาชาวไทยได้ดูซีเกมส์อย่างจุใจแน่นอน
ความเคลื่อนไหวการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ซึ่งบรรจุกีฬาแข่งขัน 50 ชนิด และ 3 กีฬาสาธิต รวมถึง 1 กีฬาสร้างมูลค่า โดยใช้ 3 เมืองหลัก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสงขลา ล่าสุด ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยว่า การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งนี้จะมีการถ่ายทอดสดมากที่สุด โดยสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (เอ็นบีที) เป็นแม่ข่ายร่วมกับ สถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา (ทีสปอร์ต 7) และสื่อพันธมิตรอีกมากมายที่จะเข้าร่วมถ่ายทอดสดกว่า 30 ชนิด ในทุกช่องทาง นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาให้สิทธิ์กีฬาที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ตลอดจนสหพันธ์กีฬาต่าง ๆ ต้องการถ่ายทอดผ่านทางแพลตฟอร์มของตนเองเพื่อการเผยแพร่กีฬาชนิดนั้น ๆ โดยไม่ใช่เพื่อการพาณิชย์เพิ่มเติมอีกด้วย
สำหรับกีฬาที่จะมีการถ่ายทอดสดในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ดร.ก้องศักด กล่าวว่า จะเลือกถ่ายทอดสดชนิดกีฬาสากลเป็นหลัก หรือกีฬายอดนิยมที่อยู่ในความสนใจของแฟนกีฬาไทย นักกีฬาไทยสร้างความสำเร็จทำให้คนไทยมีความสุข อาทิ ฟุตบอล, วอลเลย์บอล, แบดมินตัน, กรีฑา, ว่ายน้ำ, เทควันโด, ยกน้ำหนัก, มวยสากล,ตะกร้อ ฯลฯ รวมทั้งกีฬาของคนรุ่นใหม่ที่จะต่อยอดไปถึงระดับเอเชียนเกมส์หรือโอลิมปิกเกมส์ อย่าง อีสปอร์ต เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าการ กกท. ได้กล่าวถึงชนิดกีฬาที่จะไม่มีการผลิตสัญญาณถ่ายทอดสดว่า จะมีการบันทึกการแข่งขันเพื่อสรุปผลและทำเป็นไฮไลท์สำหรับการเผยแพร่ต่อไป ซึ่งยืนยันว่าแฟนกีฬาชาวไทยทั้งประเทศจะได้ติดตามชมและเชียร์นักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 อย่างจุใจแน่นอน