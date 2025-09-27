“ไผ่ ลิกค์“ย้ำ ศักดิ์ศรีชาติไทย ซีเกมส์ 2025 ต้องเรียกกีฬามวยว่า “Muaythai” ลั่น พร้อมร่วมมือจัดซีเกมส์–พาราเกมส์ ให้สมบูรณ์แบบ

วันนี้(27 ก.ย.)นายไผ่ ลิกค์ สส.กำแพงเพชร พรรคกล้าธรรม (กธ.) เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมการประชุมติดตามความคืบหน้าการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ในฐานะนายกสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร ว่า ตนได้แสดงจุดยืนในที่ประชุมไปแล้วว่า การแข่งขันกีฬามวยในซีเกมส์ครั้งนี้ จะต้องใช้ชื่อ “Muaythai” เท่านั้น ไม่จำเป็นต้องตามรอยประเทศกัมพูชาที่เคยเปลี่ยนชื่อเป็น “กุน ขแมร์” ในซีเกมส์ครั้งที่ผ่านมา เพราะเป็นการปกป้องเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีของกีฬาประจำชาติไทย
นายไผ่ กล่าวต่อว่า ขณะนี้เหลือเวลาอีกเพียง 73 วัน ก็จะถึงพิธีเปิดการแข่งขัน ซึ่งถือเป็นความท้าทายครั้งสำคัญของประเทศไทยที่เว้นว่างจากการเป็นเจ้าภาพซีเกมส์มายาวนานถึง 20 ปี ในส่วนขอวการเตรียมความพร้อมด้านอื่น ๆ ทั้งพิธีเปิด–ปิด การประชาสัมพันธ์ การถ่ายทอดสด และการจัดทีมอาสาสมัคร จะต้องดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล สมศักดิ์ศรีในฐานะเจ้าภาพซีเกมส์
“นี่คือภารกิจที่เกี่ยวข้องกับศักดิ์ศรีของคนไทย และเป็นงานระดับนานาชาติ ผมพร้อมจะร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อให้การจัดกีฬาซีเกมส์ครั้งนี้เกิดความสมบูรณ์ที่สุด และแสดงศักยภาพของประเทศไทยในสายตาชาวโลก” นายไผ่ กล่าว
ในส่วนปัญหาที่สหพันธ์เปตองนานาชาติ สั่งห้ามนักกีฬาไทยเข้าร่วมแข่งขันในกีฬาซีเกมส์ เนื่องจากปัญหาคุณสมบัติของนายกสมาคมกีฬานั้น นายไผ่ กล่าวว่า เรื่องนี้คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อหาทางออกร่วมกันให้กีฬาเปตองสามารถจัดแข่งขันได้ในซีเกมส์ครั้งนี้