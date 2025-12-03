น้ำตาซึม! หนุ่มเซอร์ไพรส์เพื่อนรักเดินทางไกลถึงหาดใหญ่ บอก “มาช่วยล้างบ้าน” ก่อนกอดกันปล่อยโฮ (ชมคลิป)

กลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ หนุ่มอัดคลิปเดินทางเซอร์ไพรส์เพื่อนรักเดินถึงหาดใหญ่ หลังวิกฤตน้ำท่วมใหญ่โดยการไปครั้งนี้เจ้าของคลิปไม่ได้บอกเพื่อนล่วงหน้าและตั้งใจจะไปช่วยทำความสะอาดบ้าน และเมื่อทั้งคู่เจอกันรีบเข้ามากอด ก่อนจะร้องไห้โฮ
เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. สมาชิก TikTok ชื่อว่า "golf_sanit" ได้โพสต์คลิปวิดีโอสุดซึ้งวินาทีเดินทางไปเซอร์ไพรส์เพื่อนรักถึง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หลังวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ จนบ้านและทรัพย์สินเสียหาย โดยการไปครั้งนี้เจ้าของคลิปไม่ได้บอกเพื่อนล่วงหน้าและตั้งใจจะไปช่วยทำความสะอาดบ้าน
จากคลิปเผยให้เห็น เจ้าของคลิปตะโกนถามว่า “มีคนอยู่ไหมครับ” เพื่อนที่นั่งอยู่ในบ้าน พอหันมาเห็นก็ถึงกับเอามือปิดปากปิดหน้า จะร้องไห้ พร้อมถามว่า “มาได้ยังไง?” ทางเจ้าของคลิปก็ตอบว่า “มาช่วยล้างบ้าน” เพื่อนก็รีบเดินมากอด ก่อนจะร้องไห้โฮออกมา
นอกจากนี้ ผู้ชายอีกคนที่อยู่ในบ้าน ก็ได้ถามว่าเจ้าของคลิปมายังไง มากับใคร พอทราบว่าเจ้าของคลิปเดินทางมาคนเดียว ชายคนดังกล่าวถึงกับอึ้ง อุทานสั้น ๆ ว่า “โห…”
โดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่า "มาหาเพื่อนผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่ โดยไม่ได้บอก เชื่อว่าเวลานี้กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญ #น้ำท่วมหาดใหญ่"
@golf_sanit มาหาเพื่อนผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่ โดยไม่ได้บอก เชื่อว่าเวลานี้กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญ #น้ำท่วมหาดใหญ่ ♬ เสียงต้นฉบับ - MUSIC
