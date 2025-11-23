นายกฯ ถึงหาดใหญ่เดินทักนักท่องเที่ยว-แจกอาหารก่อนเยี่ยมศูนย์พักพิง แวะดูความเสียหายจากน้ำท่วม

"อนุทิน" บินถึงหาดใหญ่ เดินทักนักท่องเที่ยวก่อนเยี่ยมศูนย์พักพิง แวะแจกอาหารปรุงสุกผู้ประสบภัย พร้อมแวะดูความเสียหายจากน้ำท่วม
วันนี้ (23พ.ย.) เมื่อเวลา 16.25น. นายอนุทิน เดินทางถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่ มี นายรัฐศาสตร์ ชิดชู ผวจ.สงขลา รอให้การต้อนรับ และบรรยายสถานการณ์ ถึงปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมา รวมถึงอพยพคนจากโรงแรมต่างๆ จากนั้นนายอนุทิน ได้เดินทักทายนักท่องเที่ยวที่สนามบิน และได้รับเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบแห่งจากนั่งท่องเที่ยวชาวเซอเบียร์ และได้เดินจุดแจกอาหารให้ผู้ที่ติดต้างอยู่ที่สนามบิน ก่อนจะขึ้นรถยกสูงของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เดินทางไปคือ ศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) เพื่อให้กำลังใจผู้ประสบภัย โดยระหว่างเดินทาง นายอนุทิน ได้แวะปั้มน้ำมันปตท.คลองหวะ เพื่อดูความเสียหายที่เกิดจากน้ำท่วม รวมถึงได้มอบอาหารปรุงสุกพร้อมทานให้ผู้ประสพอุทกภัย