ถึงว่าปิดด่าน100ปีก็ไม่ตาย!พบกัมพูชายังส่งออกสินค้าทางทะเลมาไทย ลดลงแค่6.6%ในเดือนกันยายน

นับตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2025 ครั้งที่มีการปิดด่านชายแดนทางบก จนถึงวันที่ 30 กันยายน พบ กัมพูชา ยังคงส่งออกสินค้าทางการเกษตรผ่านน่านน้ำมายังประเทศไทย จำนวน 1,728 ตัน คิดเป็นมูลค่า 5.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ(ราว 190 ล้านบาท) แม้มีความขัดแย้งเรื่องชายแดนระหว่าง 2 ชาติ ถึงขั้นที่ ฮุนเซน อดีตผู้นำกัมพูชา ท้าทายว่า ต่อให้ไทยปิดด่านไปอีก 100 ปี กัมพูชาก็ไม่ตาย ตามรายงานของสำนักข่าวคิริโพสต์ อ้างอิงข้อมูลจากกรมกสิกรรมของกัมพูชา
รายงานข่าวของคิริโพสต์ระบุว่าตัวเลขการส่งออกเฉพาะเดือนกันยายน มีมูลค่าลดลง 6.6% เหลือ 1.7 ล้านดอลลาร์(ราว 56 ล้านบาท) จากหนึ่งเดือนก่อนหน้านี้
ระหว่างเดือนมกราคมถึงกันยายนปีนี้ กัมพูชาส่งออกสินค้าด้านการเกษตร 1.1 ล้านตัน ไปประเทศต่างๆ 88 ชาติทั่วโลก เติบโตขึ้นถึง 30.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
ในรายงานระบุว่าการส่งออกเหล่านั้น ประกอบด้วยพืชผลที่ไม่ใช่ข่าว 5.3 ล้านตัน, ข้าวเปลือก 5.25 ล้านตัน และข้าวสาร 596,343 ตัน พร้อมเน้นว่าสินค้าหลักอื่นๆ มีทั้งข้าว, ยางพารา,มันสำปะหลัง, มะม่วง, เม็ดมะม่วงหิมพานต์ และกล้วย
อย่างไรก็ตาม มีผลิตภัณฑ์บางส่วนส่งออกลดลงในช่วง 9 เดือนแรก ในนั้นรวมถึงมันสำปะหลังสด คิริโพสต์อ้างว่า พวกเกษตรกรแปรรูปมันสำปะหลังสดเป็นผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังตากแห้ง สำหรับจัดเก็บได้ป็นเวลานานและรักษาราคาให้คงอยู่ในระดับสูง
ขณะเดียวกันการส่งออกมันสำปะหลังตากแห้ง เพิ่มขึ้น 57.6% และการส่งออกมันสำปะหลังแปรรูปขยายตัว 83.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2024
การส่งออกมะม่วงสดของกัมพูชาก็ลดลงเช่นกัน แต่ทางคิริโพสต์อ้างว่ามันเป็นเพราะพวกโรงงานแปรรูปท้องถิ่นเก็บมะม่วงสดเอาไว้ เปลี่ยนมันเป็นมะม่วงอบแห้ง อ้างถึงตัวเลขการส่งออกที่ขยายตัว 28% สวนทางกับปีที่แล้ว จากข้อมูลของกรมกสิกรรม
ตัวเลขดังกล่าวมีขึ้นแม้ว่าทางกรมการค้าต่างประเทศของไทย รายงานว่าการค้าชายแดนกับบรรดาประเทศเพื่อนบ้านโดยรวมลดลง 23.6% ในเดือนสิงหาคม โดยที่การค้ากับกัมพูชา หดตัวรุนแรงถึง 99.9% เหลือแค่ 10 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม เพ็ญ โสวิชิต ปลัดและโฆษกกระทรวงพาณิชย์กัมพูชา ยอมรับว่าในฐานะประเทศเพื่อนบ้าน กัมพูชาและไทยไม่อาจตัดขาดกิจกรรมทางการค้า แม้มีข้อจำกัดด้านการนำเข้าสินค้าไทยและการบอยคอตต์ แต่มันไม่ได้หมายความว่า "มีการห้ามโดยสินเชิง" และสินค้าไทยยังคงวางขายในกัมพูชา
เมื่อช่วงปลายเดือนกันยายน ฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ยืนยันไม่เคยขอให้ฝ่ายไทยเปิดด่าน ย้ำไทยเป็นฝ่ายปิดก่อนก็ต้องเปิดเอง กัมพูชาไม่ลดตัวไปขอร้อง และต่อให้ไทยปิดด่านไปอีก 100 ปี กัมพูชาก็ไม่ตาย แต่มันยิ่งทำให้ชาวกัมพูชาหันมาใช้สินค้าผลิตในประเทศมากขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในระยะยาว
(ที่มา:คิริโพสต์/mgronline)