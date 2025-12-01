True เดินหน้าฟื้นฟู อินเทอร์เน็ต ในพื้นที่หาดใหญ่ นำทีมช่างตรวจเช็กทุกบ้าน

ทรูออนไลน์เดินหน้าฟื้นฟูโครงข่ายอินเทอร์เน็ตในพื้นที่หาดใหญ่ทันทีหลังสถานการณ์น้ำลด ด้วยภารกิจ “ปิดซอยซ่อม” ที่ทีมช่างลงพื้นที่ตรวจเช็กทุกบ้านแบบเชิงรุก พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ให้ใหม่ฟรีโดยไม่รอให้ลูกค้าโทรแจ้งปัญหา เพื่อให้ทุกครอบครัวกลับมาใช้งานอินเทอร์เน็ตได้เร็วที่สุด
ภารกิจฟื้นฟูครั้งนี้สะท้อน “เจตนารมณ์เชิงรุก” ของทรูออนไลน์ ที่ตั้งใจจะเข้าถึงลูกค้าให้เร็วที่สุดในยามเดือดร้อน เข้าไปซ่อมแซมก่อนที่ลูกค้าจะแจ้งเข้ามา เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานในพื้นที่กลับมาสื่อสารกับครอบครัวและดำเนินชีวิตได้ตามปกติอีกครั้ง
เพื่อรองรับการเปลี่ยนอุปกรณ์ในวงกว้าง รถขนส่งโมเด็มจำนวน 2 คันได้เดินทางถึงหาดใหญ่เรียบร้อยแล้ว ขณะเดียวกัน ทีมช่างสนับสนุนจากหลายจังหวัดทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคกลาง ได้อาสาเดินทางลงพื้นที่ร่วมสมทบ เพื่อเร่งฟื้นฟูให้ลูกค้าทุกบ้านกลับมาเชื่อมต่อได้เร็วที่สุด
นอกจากนี้ ทรูออนไลน์ยังได้จัดระบบการประสานงานแบบเรียลไทม์ โดยแจ้งลูกค้าผ่าน SMS พร้อมให้ทีมช่างติดต่อกลับทันทีเมื่อพื้นที่พร้อมและยืนยันวัน เวลาเข้าบริการ ทำให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่ชัดเจนต่อเนื่อง และช่วยให้การฟื้นฟูเป็นไปอย่างเป็นระบบและรวดเร็ว
พร้อมกันนี้ ทรูออนไลน์ยังได้ขยายระยะเวลาชำระค่าบริการออกไปอีก 30 วัน สำหรับลูกค้าในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ทรูตั้งใจดูแล เพื่อบรรเทาภาระและช่วยให้สามารถจัดการค่าใช้จ่ายได้สะดวกขึ้นในช่วงเวลาฟื้นฟูหลังน้ำท่วม
ระหว่างปฏิบัติการ ทีมงานได้รับการต้อนรับอย่างอย่างดีจากลูกค้า หลายครอบครัวต่างดีใจที่กลับมาใช้อินเทอร์เน็ตได้อีกครั้ง ทำให้สามารถส่งรูปและติดต่อญาติพี่น้องเพื่อยืนยันความปลอดภัย พร้อมขอบคุณทีมทรูออนไลน์ที่เข้ามาช่วยเหลือทันทีโดยไม่ต้องร้องขอ