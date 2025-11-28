หาดใหญ่ไม่แผ่ว! ชาวบ้านเขต 8 แห่ขนเบียร์จากตู้คอนเทนเนอร์กลางเมืองหลังน้ำลด

วิกฤตน้ำท่วมหาดใหญ่ยังไม่ทันคลี่คลายดี ล่าสุดทางเพจ "เจ๊ม้อย v+" เปิดคลิปประชาชนจำนวนมากแห่เข้า "ขนเบียร์" นับร้อยลังจากตู้คอนเทนเนอร์ที่จอดอยู่กลางเมืองหลังน้ำลด ในพื้นที่เขต 8 หาดใหญ่ บริเวณโชคสมานคุณ ชาวเน็ตวิจารณ์สนั่นจี้ตำรวจดำเนินคดี
จากกรณี “วัยรุ่นเขต 8 หาดใหญ่” ก่อเหตุปล้นเหล้า-เบียร์-บุหรี่ จากร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งในพื้นที่ เขต 8 หาดใหญ่ และหลังนั้นโพสต์ภาพโชว์ของกลางสตอรี่ IG ส่วนตัว มูลค่านับแสนบาท เจ้าตัวภูมิใจลั่น ใครไม่เปิดผมเปิดเอง!
ล่าสุด วันนี้ (28 พ.ย.) เพจ "เจ๊ม้อย v+" โพสต์คลิปวิดีโอเผยให้เห็นหลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ลดลง มีประชาชนจำนวนมากมาขนเบียร์จากตู้คอนเทนเนอร์ที่จอดสนิทอยู่พื้นที่ ในตัวเมืองหาดใหญ่ เขต 8 บริเวณโชคสมานคุณ โดยทางเพจระบุข้อความว่า " เขต 8 โชคสมานคุณ ทำถึง สวรรค์ของคนรักช้างค่ะ คนละกล่องสองกล่อง แบกกันสนุกสนาน ขนจากตู้คอนเทนเนอร์ที่เต็มไปด้วยช้าง ช่างมีน้ำใจจริงๆเลย น่าชื่นชมค่ะ"
และโพสต์คลิปเพิ่มเติมว่า "เราคนไทย ช่วยกันอนุรักษ์ช้างไทยค่ะ คนละขวดสองขวด ดื่มยังไงก็ไม่หมด พี่เค้าบอกว่า ไปขายได้กำไรเยอะเลย"