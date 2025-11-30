"อนุทิน" ถึงหาดใหญ่ "นายกฯแป้น" โผล่รับ ก่อนร่วมคณะขึ้นรถแจกของถึงหน้าบ้านพร้อมให้กำลังใจ

นายกฯถึงหาดใหญ่ ‘นายกฯแป้น’ โผล่รับร่วมคณะก่อนขึ้นรถยกสูงเข้าพื้นที่ -ลงเดินแจกอาหาร-ยารักษาโรคถึงหน้าบ้าน พร้อมให้กำลังใจ ย้ำอย่าลืมลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 9 พัน
วันนี้ (30พ.ย.) เมื่อเวลา 14.36 น.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย พร้อมคณะ เดินทางถึงกองบิน 56 อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายณรงค์พร ณ พัทลุง (นายกฯแป้น) นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ และนายนิพนธ์ บุญญามณี อดีตรมช.มหาดไทย และอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รอต้อนรับ และร่วมคณะด้วย
จากนั้นนายกฯ เดินทางไปที่มณฑลทหารบกที่ 42 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ก่อนนายกฯและคณะนั่งรถยกสูงของทหาร เข้าไปในตัวเมืองหาดใหญ่ เพื่อสำรวจความเสียหาย ในช่วงที่ประชาชนเข้าไปทำความสะอาดบ้านเรือน และร้านค้าต่าง ๆ 2 ข้างทางในตัวเมืองหาดใหญ่ เต็มไปด้วยขยะ เฟอร์นิเจอร์ และสิ่งของต่าง ๆ ที่เสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมเพื่อให้ทางเทศบาลนครหาดใหญ่ เก็บเพื่อนำไปทำลาย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างนั่งบนรถยกสูง นายกฯ ได้มีการพูดคุยกับนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.การคลัง ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนายนิพนธ์ ที่ติดตามร่วมคณะมาด้วย ถึงการทำความสะอาดบ้านเรื่องของประชาชน และการให้ความช่วยเหลือในการดำรงชีพ ซึ่งนายนิพนธ์ บอกกับนายกฯ ว่า ชาวบ้านต้องการเครื่องใช้ไฟฟ้า เตาแก๊ส เพื่อประกอบอาหารเอง
จากนั้นเวลา 15.20 น.นายกฯ ได้ลงจากรถยกสูง บริเวณหน้าวัดโคกสมานคุณ และเดินนำอาหาร น้ำดื่ม และยาไปแจกให้กับประชาชนที่ออกมาทำความสะอาดบ้าน หลังจากน้ำลด ระหว่างนั้น นายกฯ ได้เดินเข้าไปสำรวจความเสียหายในบ้านของประชาชน พร้อมสอบถามถึงความเสียหาย พร้อมทั้งให้กำลังใจ และบอกถึงมาตรการเงินกู้ 100,000 บาท ดอกเบี้ย 0 % 6 เดือน - 1 ปี พร้อมกันนี้นายกฯได้สอบถามประชาชนทุกคนที่ขับรถผ่านว่า “ทานข้าวแล้วหรือยั” โดยชาวบ้านบอกนายกฯว่า ให้เร่งอนุมัติเงินเยียวยา 9,000 บาท เร็ว ๆ หน่อย ซึ่งนายกฯ ได้ตอบสั้น ๆ ว่า สัปดาห์หน้า พร้อมให้ไปลงทะเบียนรับเงินเยียวยา และจะมีเงินกู้ดอกเบี้ย 0 % ด้วย
โดยตลอดเส้นทางรถยกสูงของนายกฯได้จอดเพื่อแจกอาหารและน้ำดื่มประชาชนตลอดทาง โดยช่วงหนึ่งได้มีชาวบ้านที่บ้านหลังหนึ่ง ตะโกนว่า “นายกฯมาไม่ต้องกินข้าวแล้วอิ่มแล้ว“