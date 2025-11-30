"อนุทิน" เคาะประตูแจกถุงยังชีพบอกมาตรการเยียวยา-ฟื้นฟูหาดใหญ่ ย้ำอย่าลืมลงทะเบียนเยียวยา 9 พัน

“นายกฯ” ลงหาดใหญ่ เดินเข้าบ้าน แจกถุงยังชีพ-เครื่องอุปโภคบริโภค ให้ประชาชน เคาะประตู บอกมาตรการเยียวยา-ฟื้นฟู ย้ำ ปชช.อย่าลืมลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 9,000 บาท
วันนี้ (30พ.ย.68) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางถึงกองบิน 56 อ.คลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายณรงค์พร ณ พัทลุง หรือนายกฯ แป้น นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ และนายนิพนธ์ บุญญามณี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รอต้อนรับ และร่วมคณะด้วย
จากนั้นนายกฯ เดินทางไปที่มณฑลทหารบกที่ 42 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อรับฟังสรุปผล และติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดสงขลา ระหว่างเดินทางนายกฯ พร้อมคณะได้นั่งรถยกสูง GMC เปิดผ้าใบ สำรวจความเสียหายในตัวเมืองหาดใหญ่ ซึ่งเป็นช่วงที่ประชาชนเข้าไปทำความสะอาดที่อยู่อาศัย ร้านค้าต่าง ๆ 2 ข้างทางในตัวเมืองหาดใหญ่ เต็มไปด้วยขยะ เฟอร์นิเจอร์ และสิ่งของต่าง ๆ ที่เสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมมากองไว้ เพื่อให้ทางเทศบาลนครหาดใหญ่ เก็บเพื่อนำไปทำลาย
ระหว่างการสำรวจความเสียหาย นายกฯ ได้มีการพูดคุยกับนายเอกนิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนายนิพนธ์ ที่ติดตามร่วมคณะมาด้วย ถึงการทำความสะอาดบ้านเรื่องของประชาชน และการให้ความช่วยเหลือในการดำรงชีพ ซึ่งนายนิพนธ์ บอกกับนายกฯ ชาวบ้านต้องการเครื่องใช้ไฟฟ้า เตาแก๊ส เพื่อประกอบอาหารเอง
จากนั้น นายกรัฐมนตรี ได้ลงจากรถยกสูง บริเวณหน้าวัดโคกสมานคุณ เพื่อนำอาหาร น้ำดื่ม และยาไปแจกให้กับประชาชนที่ออกมาทำความสะอาดบ้าน หลังจากน้ำลด ระหว่างนั้น นายกฯ ได้เดินสำรวจความเสียหายในบ้านของประชาชน พร้อมสอบถามว่าถึงความเสียหาย และบอกถึงมาตรการเงินกู้ 100,000 บาท ดอกเบี้ย 0 % 6 เดือน - 1 ปี โดยได้สอบถามกับประชาชนทุกคนที่ขับรถผ่านว่า ทานข้าวแล้วหรือยัง และรับฟังเรื่องความเสียหายต่าง ๆ โดยชาวบ้าน บอกว่า ให้เร่งอนุมัติเงินเยียวยา 9,000 บาท เร็ว ๆ หน่อย และนายกฯ ได้ตอบสั้น ๆ ว่า สัปดาห์หน้า พร้อมให้ไปลงทะเบียนรับเงินเยียวยา และจะมีเงินกู้ดอกเบี้ย 0 % ด้วย ซึ่งได้พูดคุยเรื่องมาตรการนี้ กับชาวบ้านทุกคนที่ผ่านไปมา