กทม. ประกาศขอความร่วมมือทำงานที่บ้าน 4 ธ.ค. ค่าฝุ่น PM 2.5 "ระดับสีส้ม" เกิน 35 เขต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมือ ทำงานที่บ้าน Work From Home ในวันที่ 4 ธ.ค. นี้เนื่องจากค่าฝุ่น PM 2.5 ระดับส้ม มากกว่า 35 เขต แนะกลุ่มเสี่ยงเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง - สวมหน้ากากเวลาออกนอกอาคาร

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. เพจ "กรุงเทพมหานคร" ได้โพสต์ข้อความขอความร่วมมือ ทำงานที่บ้าน Work From Home ในวันที่ 4 ธ.ค. นี้เนื่องจากค่าฝุ่น PM 2.5 ระดับส้ม ทางเพจระบุว่า "กทม. ขอความร่วมมือทำงานที่บ้าน WFH วันที่ 4 ธันวาคม 2568 ค่าฝุ่น PM2.5 สีส้ม มากกว่า 35 เขต

คุณภาพอากาศระดับสีส้ม : เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ประชาชนทั่วไป

คำแนะนำการปฏิบัติตน ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลา งแจ้งที่ใช้แรงมาก ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์"



