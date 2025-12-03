ทั่วกรุงจมฝุ่น ! แดงทะลุ 49 เขต ทั่วประเทศ 10 จังหวัดติดแดง

GISTDA-สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) อัปเดตค่าฝุ่น PM2.5 จากแอปพลิเคชัน “เช็คฝุ่น”เมื่อเวลา 06.00 น. ของวันที่ 3 ธันวาคม 2568 ทั่วประเทศมีคุณภาพอากาศมีค่า PM2.5 ระดับสูงที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และระบบทางเดินหายใจแล้ว 🔴ระดับสีแดง 10 จังหวัด และค่าปานกลางที่เริ่มจะมีผลต่อสุขภาพ และระบบทางเดินหายใจ แถบสีส้ม🟠26 จังหวัด
สำหรับ พื้นที่ กทม. เช้าวันนี้ พบว่า 49 เขตมีค่าฝุ่น PM2.5 ระดับสูงแถบสีแดง 🔴 เช่น #หนองแขม #บางบอน #บางแค #ทวีวัฒนา #บางขุนเทียน #ภาษีเจริญ #ตลิ่งชัน #จอมทอง #บางกอกใหญ่ #บางกอกน้อย #ธนบุรี #ทุ่งครุ #ราษฎร์บูรณะ #บางพลัด #พระนคร เป็นต้น ในขณะที่มี 1 เขตที่ค่าฝุ่น PM2.5 ระดับสูงแถบสีส้ม 🟠 คือ #ประเวศ ทั้งนี้ 🛰️ GISTDA คาดการณ์ล่วงหน้า 3 ชั่วโมง ค่าฝุ่น PM2.5 จะยังคงมีระดับสูงและระดับปานกลางในหลายพื้นที่
